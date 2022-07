 Geldpolitik: Inflation in der Schweiz steigt auf höchsten Stand seit 1993

In der Schweiz hat die Inflationsrate im Juni überraschend stark zugenommen. Verteuert haben sich vor allem Treibstoffe, Heizöl und verschiedene Lebensmittel.

SNB-Präsident Thomas Jordan hält wegen des anhaltenden Teuerungsdrucks eine weitere geldpolitische Straffung für wahrscheinlich. (Foto: Reuters) Schweizerische Nationalbank

Neuenburg Die Inflation in der Schweiz zieht weiter an – im Vergleich zu anderen europäischen Ländern aber auf eher niedrigem Niveau. Im Juni stiegen die Verbraucherpreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 3,4 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Montag in Neuenburg (Neuchatel) mitteilte. Das ist der stärkste Anstieg in der Schweiz seit dem Jahr 1993. Im Monatsvergleich erhöhten sich die Lebenshaltungskosten um 0,5 Prozent.

Die Statistiker erklärten den Zuwachs im Monatsvergleich mit verschiedenen Faktoren, darunter höhere Preise für Treibstoffe und Heizöl. Wie auch andere Länder leidet die Schweiz unter stark gestiegenen Preisen für Energie und Rohstoffe. Ein wichtiger Grund hierfür ist der Krieg Russlands gegen die Ukraine. Beide Länder sind große Rohstofflieferanten.

Allerdings liegt die Inflation in der Schweiz deutlich niedriger als in vielen europäischen Nachbarländern. In Deutschland sind die Verbraucherpreise im Juni nach erster Schätzung um 7,6 Prozent, in der Eurozone um 8,6 Prozent gestiegen.

Die Schweizer Notenbank SNB hat bereits auf die Inflationsentwicklung reagiert. Mitte Juni hat sie ihren Leitzins deutlich angehoben, was viele Fachleute überraschte. Denn die SNB ist damit der Europäischen Zentralbank (EZB) zuvorgekommen, die für Juli und September Zinsanhebungen in Aussicht gestellt hat. Viele Analysten hatten erwartet, dass die SNB nach der EZB handelt, da die Schweiz wirtschaftlich eng mit der Eurozone verbunden ist. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Mehr: Schweizer Franken übersteigt Wert des Euro – Notenbank macht Ernst gegen die Inflation