Geldpolitik Inflation in NRW steigt über zehn Prozent – Höchste Rate seit Anfang der 1950er Jahre

Grund für die deutlich gestiegenen Preise sei das Auslaufen der Entlastungsmaßnahmen zum Ende August. Im Bereich Verkehr haben die Preise um 9,6 Prozent zugelegt.

Durch Wegfall der beiden Entlastungsmaßnahmen sind die Verbraucherpreise in NRW im September deutlich gestiegen. (Foto: IMAGO/Wolfgang Maria Weber) Tankrabatt und 9-Euro-Ticket

Berlin Die Inflation in Deutschland hat sich im September wohl massiv erhöht. Darauf deuten ersten Daten aus den Bundesländern. In Nordrhein-Westfalen etwa stieg die Jahresteuerung auf 10,1 (August: 8,1) Prozent und damit auf den höchsten Stand seit Anfang der 1950er Jahre, wie das statistische Landesamt in Düsseldorf am Donnerstag mitteilte. Grund dafür ist vor allem, dass Waren und Dienstleistungen nach dem Wegfall des 9-Euro-Tickets und des Tankrabatts nun durchschnittlich wesentlich mehr kosteten als ein Jahr zuvor.

Im bevölkerungsreichsten Bundesland verteuerten sich von August auf September insbesondere Güter und Dienstleistungen im Bereich Verkehr (+9,6 Prozent). „Hauptpreistreiber waren dabei die sogenannten kombinierten Personenbeförderungsleistungen (+217,5 Prozent) aufgrund des Wegfalls des 9-Euro-Tickets sowie die Kraftstoffpreise (+11,7 Prozent, darunter Benzin: +14,0 Prozent)“, erklärten die Statistiker.

Für Gesamtdeutschland veröffentlicht das Statistische Bundesamt am Nachmittag eine erste Schätzung für die Inflation im September. Von Reuters befragte Ökonomen rechnen damit, dass die Rate auf 9,4 Prozent hochschnellt, nach 7,9 Prozent im August. Fachleute gehen davon aus, dass die Jahresteuerung im Herbst zweistellige Daten erreichen könnte.

