Geldpolitik Inflationsrate bleibt überraschend konstant – Keine klare Tendenz vor dem EZB-Entscheid

Zwei Wochen vor dem nächsten Zinsentscheid scheint es völlig offen, was die EZB tun wird. Entscheidenden Einfluss haben vermutlich die eigenen Prognosen.

Die EZB-Präsidentin hat in den vergangenen Wochen gebetsmühlenartig betont, datenabhängig vorgehen zu wollen. (Foto: AP) Christine Lagarde

Frankfurt Die Botschaft der Euro-Währungshüter in den vergangenen Wochen war eindeutig: Man wolle datenabhängig entscheiden, ob die Zinsen im Euro-Raum am 14. September erneut steigen sollen – oder ob erstmals seit Sommer 2022 eine Pause folgt. Das betonte Christine Lagarde, die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), nochmal explizit in ihrer Rede bei der wichtigsten Notenbankerkonferenz in Jackson Hole.

Nun, zwei Wochen vor dem nächsten Treffen des EZB-Rats und nach Publikation der wichtigsten Daten, offenbart sich noch keine klare Tendenz.

Von den Preisdaten für den Euro-Raum, die am Donnerstag veröffentlicht wurden, gehen gemischte Signale aus. Die Inflationsrate hat sich im August überraschenderweise nicht abgeschwächt. Die Preise sind im Vergleich zum Vorjahresmonat um 5,3 Prozent gestiegen, wie das europäische Statistikamt Eurostat auf Basis einer ersten Schätzung bekannt gab.

So hoch lag die Teuerungsrate auch im Juli. Ökonomen hatten eigentlich erwartet, dass sie nun auf 5,1 Prozent sinkt.