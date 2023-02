Geldpolitik Inflationsrate in den USA sinkt leicht auf 6,4 Prozent – und verkompliziert die Arbeit der Fed

Die Inflationsrate in den USA fällt im Januar den siebten Monat in Folge, jedoch nicht so stark wie erwartet. Auch die Kerninflation liegt über der Marktprognose.

US-Notenbank Fed

New York, Frankfurt Der Preisdruck in den USA hat sich zu Jahresbeginn weiter abgeschwächt. Die Verbraucherpreise verteuerten sich im Januar um 6,4 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Das teilte das US-Arbeitsministerium am Dienstag mit.

Im Dezember 2022 hatte die Inflation noch 6,5 Prozent betragen – der Rückgang im Januar ist bereits der siebte in Folge. Ökonomen hatten indes mit einer stärkeren Abkühlung gerechnet.

Im Monatsvergleich, also im Vergleich zum Dezember 2022, legten die Preise zu. Die Inflation stieg um 0,5 Prozent, auch hier leicht stärker als erwartet.

Die Kerninflation, bei der die schwankungsanfälligen Posten Energie und Lebensmitteln nicht berücksichtigt werden, stieg um 5,6 Prozent im Vergleich zum Januar 2022 – die geringste Rate seit Dezember 2021 – sowie um 0,4 Prozent im Vergleich zum Dezember 2022. Die Erwartung lag jeweils 0,1 Prozentpunkte darunter.

Die Daten vom Dienstag verkomplizieren die Arbeit der US-Notenbank Federal Reserve (Fed). Der Arbeitsmarkt zeigte sich zuletzt ungewöhnlich stark. Die Arbeitslosenquote sank auf 3,4 Prozent, das ist der niedrigste Stand seit 1969 – was wiederum den Druck auf die Löhne und Preise erhöht. „Es ist gut, dass die Inflation nicht gestiegen ist, aber sie schwächt sich auch nicht so stark ab, wie viele gehofft hatten", sagte Nada Eissa, Ökonomieprofessorin an der Georgetown University in Washington, im US-Börsensender CNBC. Nur wenn die Arbeitslosenquote merklich steigen werde, könne die Inflation zu der von der Fed anvisierten Zielmarke von zwei Prozent zurückkehren. Die Fed hatte zuletzt die Zinsen in kleineren Schritten erhöht als im vergangenen Sommer. Bei ihrer jüngsten Sitzung hoben die Währungshüter den Leitzins um einen Viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent an. Damit ist nach einer Serie großer Zinsschritte wieder ein Stück Normalität in der Geldpolitik eingekehrt. Gleichwohl betonte Notenbankchef Jerome Powell, dass die Zinsen noch weiter steigen. Die Wall Street reagierte überraschend gelassen auf die Inflationszahlen. Die Futures des Dow Jones, des breit gefassten Index S&P 500 sowie der techlastigen Nasdaq deuten auf einen starken Handelsstart in New York hin.