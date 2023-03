Geldpolitik Inflationsrate in Großbritannien legt überraschend wieder zu

Die Preise steigen im Februar um 10,4 Prozent und damit deutlich stärker als erwartet. Vor allem Dienstleistungen und Lebensmittel haben sich verteuert.

Der Preisdruck liegt weiter auf sehr hohem Niveau. (Foto: AP) Außenaufnahme der Bank of England

London In Großbritannien hat sich die Inflation im Februar wieder verstärkt. Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Verbraucherpreise um 10,4 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Mittwoch in London mitteilte. Analysten hatten dagegen im Schnitt einen Rückgang von 10,1 Prozent im Januar auf 9,9 Prozent erwartet.

An den Finanzmärkten legte das britische Pfund nach den Daten zu, da die neuen Daten die Erwartungen an künftig wieder größere Zinsschritte der Bank of England (BoE) stärken. Im vergangenen Oktober war die Teuerung mit 11,1 Prozent auf den höchsten Stand seit gut vier Jahrzehnten gestiegen. Seither ist die Inflation leicht gesunken.

Dass sie jetzt wieder zulegt, führt das ONS vor allem auf steigende Preise für Restaurantbesuche, Lebensmittel und Bekleidung zurück. Leichte Entlastung kommt dagegen aus den Bereichen Freizeit und Kultur sowie von den Kraftstoffpreisen.

Experten erwarten für den weiteren Jahresverlauf einen starken Rückgang der Inflationsrate, die derzeit fünfmal so hoch ist wie die Zielmarke der Notenbank von zwei Prozent. Die Bank of England muss jetzt entscheiden, ob sie die Zinsen bei ihrer Sitzung am Donnerstag weiter erhöht. Sie hat die Zinsschraube seit Dezember 2021 zehnmal angezogen. Derzeit liegt der Leitzins bei 4,0 Prozent. Mehr: Bundesbank-Chef Nagel – „Unser Kampf gegen die Inflation ist noch nicht vorbei“