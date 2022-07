Geldpolitik Investoren spekulieren auf größeren Zinsschritt der EZB

Die Zentrale der Europäischen Zentralbank in Frankfurt am Main

Frankfurt Spekulationen über eine möglicherweise kräftigere Zinserhöhung der EZB haben den Euro-Kurs am Dienstag deutlich gestützt. Die Gemeinschaftswährung legte zeitweise um über ein Prozent zu auf 1,0262 Dollar. Die Agenturen Reuters und Bloomberg hatten unter Berufung auf Insider berichtet, dass auf der Ratssitzung am Donnerstag auch eine mögliche Anhebung um einen halben Punkt zur Sprache kommen soll.

In den vergangenen Wochen haben sich bereits mehrere Ratsmitglieder wie die Notenbankchefs aus Lettland, Litauen und Österreich offen für eine solche stärkere Erhöhung ausgesprochen. So hatte der lettische Notenbankchef Martins Kazaks Ende Juni erklärt, dass aus seiner Sicht unter Umständen eine nach vorn gewichtete Erhöhung der Zinsen sinnvoll sein könnte, inklusive eines größeren Zinsschritts im Juli. Aussagen des belgischen und niederländischen Notenbankchefs lassen hier ebenfalls Flexibilität erkennen. Auch in der Bundesbank gibt es Sympathien für ein solches aggressiveres Vorgehen.

Befürworter argumentierten, dass jetzt ein deutliches Zeichen im Kampf gegen die Inflation nötig sei, um zu verhindern, dass die Inflationserwartungen aus dem Ruder laufen. Dagegen spricht allerdings, dass die EZB auf ihrer Ratssitzung im Juni explizit erklärt hatte, die Zinsen im Juli um einen viertel Prozentpunkt, also 25 Basispunkte, anheben zu wollen. Zudem stellte sie für September eine weitere stärkere Anhebung in Aussicht.

Diese Pläne hat Notenbankpräsidentin Christine Lagarde erst Ende Juni erneut bekräftigt. „Wenn die EZB trotz der expliziten Anleitung einer Erhöhung um 25 Basispunkte die Zinsen im Juli um 50 Basispunkte anhebt, wird die Kommunikation sehr schwierig,“ meint Frederik Ducrozet, EZB-Experte beim Schweizer Vermögensverwalter Pictet.

Er spricht sich aber dafür aus, die so genannte Forward Guidance, also die Orientierung über künftige Geldpolitik, abzuschaffen. Diese war als zusätzliches Instrument der Notenbank eingeführt worden, als die Inflation im Euro-Raum sehr niedrig war und die Zinsen die Nullgrenze erreichten. Ziel dabei war es, die Markterwartungen über die künftigen Zinsen zu beeinflussen.

Inflation liegt deutliche über zwei Prozent

Aktuell aber ist die Inflation deutlich über dem von der EZB angestrebten Niveau von zwei Prozent. Im Juni erreichte sie im Euroraum mit 8,6 Prozent den höchsten Stand seit Beginn der Währungsunion. Aus Sicht von Kritikern ist es in diesem Umfeld eher hinderlich, sich lange im Voraus auf einen bestimmten geldpolitischen Kurs festzulegen. So hatte die EZB ursprünglich im Dezember 2021 beabsichtigt, ihre Anleihezukäufe mindestens bis Oktober laufen zu lassen – was eine Zinserhöhung bis dahin de facto ausgeschlossen hätte. Diese Linie musste sie dann korrigieren.

Manche Experten glauben, dass ein stärkerer Zinsschritt der EZB auch den Euro-Kurs dauerhaft stützen könnte und so ebenfalls die Inflationsgefahren dämpfen würde. Der Euro hatte zuletzt im Vergleich zum US-Dollar deutlich an Wert verloren und war unter die Parität, also die Marke von einem Dollar pro Euro gefallen. Dies wiederrum verstärkt tendenziell den Inflationsdruck, weil viele Importe wie zum Beispiel Öl und andere Rohstoffe in Dollar abgerechnet werden. Das bedeutet: Wenn der Euro-Kurs sinkt, steigen die Importpreise, was den Preisdruck weiter verstärkt.

Der Dollar hat allerdings nicht nur gegenüber dem Euro an Wert gewonnen, sondern auch gegenüber anderen wichtigen Währungen. So erreichte der Dollar-Index, der den Kurs des Dollars zu sechs anderen wichtigen Währungen widerspiegelt, zuletzt den höchsten Stand seit 20 Jahren.

