Geldpolitik Investoren wetten auf stärkere Zinserhöhungen von Fed und EZB

Aussagen von Notenbankern und überraschend positive Wirtschaftsdaten stärken die Aussicht auf eine noch straffere Geldpolitik. An den Märkten kommt das nicht gut an.

Die EZB-Präsidentin kommt am 16. März mit ihren Ratskollegen zur nächsten Zinssitzung zusammen. (Foto: dpa) Christine Lagarde

Frankfurt Investoren rechnen mit stärkeren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) und der US-Notenbank Fed als noch vor wenigen Wochen. Für die USA wird am Terminmarkt inzwischen ein Leitzins von rund 5,25 Prozent zum Jahresende eingepreist – Anfang Februar waren es noch rund 4,5 Prozent. Aktuell liegt der Leitzins in der Spanne von 4,5 bis 4,75 Prozent.

Ähnlich sieht es in Europa aus. Dort liegt der an den Finanzmärkten maßgebliche Einlagenzins bei 2,5 Prozent. Diesen erhalten Banken für überschüssige Gelder, die sie bei der Notenbank halten. Aus den Preisen am Terminmarkt lässt sich für Ende des Jahres ein erwartetes Niveau von rund 3,75 Prozent ableiten, nach rund 3,5 Prozent zuvor.