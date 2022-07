Geldpolitik Italiens Regierungskrise wird zum Test für die EZB

Düsseldorf/ Frankfurt Wenn es etwas gibt, das die Europäische Zentralbank (EZB) in der aktuellen Situation überhaupt nicht gebrauchen kann, dann ist es eine Regierungskrise in Italien. Sollte es hart auf hart kommen, könnte sich die italienische Regierung nur einen Tag vor der historischen Ratssitzung am kommenden Donnerstag einer weiteren Vertrauensabstimmung stellen.

Dabei steht die EZB selbst vor einschneidenden Entscheidungen: Notenbankchefin Christine Lagarde will neben einer ersten Zinserhöhung auch die Pläne für ein neues Instrument vorstellen, um eine Fragmentierung im Euro-Raum zu verhindern, also ein starkes Auseinanderlaufen der Anleiherenditen zwischen den Mitgliedsländern.

Die Entscheidung könnte die Währungsunion langfristig prägen und zu neuen juristischen Streitereien führen, ob die Notenbank nicht verbotene Staatsfinanzierung betreibt. Anders als eine Zinsentscheidung lässt sich die Entscheidung über das neue Krisenpräventionsinstrument nicht einige Monate später korrigieren.

Hintergrund ist der starke Anstieg der Renditen vor allem von Italien. Diese haben deutlich angezogen, seit die EZB Mitte Mai die erste Zinserhöhung seit elf Jahren für den Sommer in Aussicht gestellt hat. Parallel zum Anstieg der Risikoaufschläge für italienische Staatsbonds wuchs die Angst vor einer neuen Euro-Krise.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Diese Gefahr will die Notenbank mit dem neuen Instrument eindämmen. Doch die Konzeption ist extrem umstritten. Kritiker warnen, dass die EZB durch das Instrument die Anreize für eine solide Haushaltspolitik mindert und sich rechtlich angreifbar macht.

Druck auf die EZB hat zugenommen

Laut Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel will die Notenbank nur dann reagieren, wenn die Renditen in einzelnen Ländern aus spekulativen und nicht aus fundamentalen Gründen hochschießen. Die aktuelle Regierungskrise in Italien zeigt aber, wie schwierig diese Unterscheidung ist.

Italiens Ministerpräsident Mario Draghi (M) hat seinen Rücktritt angeboten. (Foto: dpa) Regierungskrise in Italien

„Die italienische Regierungskrise zeigt die Limite des neuen Instruments auf, bevor es überhaupt präsentiert wurde,“ sagt der Ökonomen der niederländischen Großbank ING, Carsten Brzeski. Aus seiner Sicht hat dadurch der Druck auf die EZB „deutlich zugenommen“, am kommenden Donnerstag etwas zu präsentieren. Es sei nun noch schwieriger geworden, ein gerechtfertigtes Niveau für die Renditeaufschläge zu bestimmen.

Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer geht davon aus, dass die EZB ein solches Niveau „im Zweifel zu niedrig ansetzen würde, um hochverschuldeten Ländern wie Italien leichter helfen zu können“, deren Anhänger eine Mehrheit im EZB-Rat hätten.

Seit Mitte Mai haben die Renditen für die Anleihen im Euro-Raum deutlich angezogen, nachdem die EZB baldige Zinserhöhungen signalisierte. Bei den italienischen Staatsanleihen war die Bewegung besonders ausgeprägt: Die Rendite stieg von unter 2,9 Prozent im Mai bis auf fast 4,3 Prozent an.

Daraufhin traf sich der EZB-Rat am 15. Juni zu einer Sondersitzung und kündigte das neue Instrument an, mit dem die Notenbank gegen Fragmentierung vorgehen will. Details sollen am Donnerstag folgen.

>> Lesen Sie dazu: Die Rückkehr der Euro-Krise: „Die Zinsanstiege sind dramatisch“

Wie explizit die EZB wird, ist aber fraglich. Denn je deutlicher sie hier wird, desto juristisch angreifbarer könnte sie sich machen. Als wahrscheinlich gilt aber, dass die EZB keine festen Obergrenzen für die Risikoaufschläge einzelner Länder nennen wird.

Befürworter argumentieren, dass das Instrument es der EZB erleichtern würde, in der Breite die Zinsen anzuheben. Wenn die Renditen in Ländern wie Italien oder Spanien durch die Straffung der Geldpolitik sehr viel stärker steigen als zum Beispiel in Deutschland, könnte es schwieriger werden, Zinserhöhungen durchzusetzen.

Steigende Renditen für Staatsanleihen treiben auch die Finanzierungskosten der Unternehmen des jeweiligen Landes hoch. Für das hochverschuldete Italien ist das besonders problematisch.

Kritiker verweisen hingegen auch auf rechtliche Probleme, weil sich die EZB dem Verdacht aussetzen könnte, Staatsfinanzierung zu betreiben, was sie ihren Statuten nach nicht darf.

An den Finanzmärkten zeigte die Ankündigung des neuen Instruments zunächst Wirkung: Die Renditen der italienischen Staatsanleihen gaben nach und sanken bis Anfang Juli auf knapp über drei Prozent. Für den Anleihemarkt ist das eine deutliche Bewegung.

Zuletzt aber zogen die Renditen insgesamt wegen der hohen Inflation und der Erwartung stärkerer Zinsanhebungen wieder an. Durch die Regierungskrise in Italien ist die Entwicklung bei italienischen Staatspapieren aber extremer. Die Renditen stiegen schneller als diejenigen für die zehnjährige deutsche Anleihe.

Renditen ziehen wieder an

Dadurch kletterte der Risikoaufschlag (Spread) für die italienischen Titel gegenüber Bundesanleihen wieder: Anfang Juli lag er bei unter 1,9 Prozentpunkten – am Donnerstag zog er infolge der Regierungskrise wieder an auf die Marke von 2,2 Prozentpunkten.

Am Freitag stabilisierten sich die Spreads. Eine nachhaltige Entspannung bedeutet das aber nicht, sagt Monica Defend, Leiterin des Amundi Institute: „Die politischen Störgeräusche werden anhalten und für Volatilität an den Märkten sorgen.“

Der Anleiheexperte der Helaba, Ralf Umlauf, hält das Spread-Niveau im historischen Vergleich noch nicht für außergewöhnlich hoch. Klar sei aber auch: „Wenn Mario Draghi nächste Woche im Parlament keine Mehrheit mehr hat, dann stehen wir vor einem politischen Scherbenhaufen.“ Gewisse Sorgen seien daher berechtigt.

„Italien ist hochverschuldet. Wenn die Spreads sich ausweiten, dann wird die Finanzierung für die italienische Regierung schwieriger. Und Italien ist alleine wegen der schieren Größe wichtig für die Euro-Zone, das wäre ein ganz anderer Fall als Griechenland“, warnt Umlauf.

Ökonomen fordern klare Bedingungen der EZB

Auch auf Twitter diskutieren Ökonomen über die Folgen der Regierungskrise in Italien für die EZB. Der Mannheimer Wirtschaftsprofessor Klaus Adam warf die Frage auf, ob das implizite Versprechen der Notenbank, die Spreads zwischen den Mitgliedsländern einzudämmen, dazu beigetragen hätte, dass sich die Partei der Fünf-Sterne-Bewegung in Italien aus der Regierung zurückgezogen habe.

Aus Sicht von Adam ist es zentral, dass die Hilfen der EZB an klare Bedingungen gebunden werden. Bisher wurde über vergleichsweise weiche Konditionen spekuliert, die zum Beispiel ähnlich wie beim Corona-Wiederaufbaufonds der EU ausfallen könnten.

Stefan Gerlach, Chefökonom der Schweizer EFG-Bank und früherer Vizechef der irischen Notenbank, schrieb mit Blick auf die Regierungskrise und den Anstieg der italienischen Spreads: „Es ist nicht die Aufgabe der EZB, Italien vor italienischen Politikern zu retten.“

Auch der frühere Wirtschaftsweise Volker Wieland äußerte sich ähnlich: „Wenn Draghis Reformprogramm mit ihm stürzt, kann es nicht Aufgabe der EZB sein, über ein neues Kaufprogramm, Anstiege von Risikoprämien zu verhindern, die aus unverantwortlicher Politik resultieren.“

Die EZB steht also noch mehr unter Druck, auf ihrer Sitzung am Donnerstag etwas zu präsentieren, gleichzeitig ist die Aufgabe ein juristisch wasserdichtes, aber dennoch wirksames Instrument zu konstruieren noch schwieriger geworden.

ING-Ökonom Brzeski glaubt, dass sich die Erwartungen nur schwer erfüllen lassen. „Nur wenn die EZB ein erneutes Whatever-it-takes-Versprechen abgibt, könnte weitere Spekulation beendet werden,“ sagt er unter Anspielung auf die Intervention des damaligen EZB-Chefs und heutigen italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi.

Draghi hatte im Juli 2012 gesagt, die EZB werde „was auch immer nötig ist tun, um den Euro zu erhalten“. Brezski befürchtet aber, dass die EZB die Erwartungen dieses Mal nicht erfüllen kann.

Mehr: Markus Brunnermeier im Interview: „Die Inflation erfordert ein aggressives Vorgehen der EZB“