 Geldpolitik: Japans Inflation erreicht 31-Jahres-Hoch, wird zu BoJ-Ärgernis

Steigende Kosten belasten die Konsumenten der drittgrößten Volkswirtschaft. Trotzt des schnelleren Inflationstempos ist eine Leitzinserhöhrung unwahrscheinlich.

Hannover In Japans hat die Inflation den höchsten Stand seit über drei Jahrzehnten erreicht. Damit ist sie zu einem Kopfschmerz-Faktor für die Notenbank in Tokio geworden, die bei ihrer Zinsentscheidung am Donnerstag an ihrem Stimuluskurs festhalten dürfte.

Wie das Innenministerium am Dienstag mitgeteilt hat, stiegen die Verbraucherpreise ohne frische Lebensmittel im August gegenüber dem Vorjahr um 2,8 Prozent. Dies war der stärkste Anstieg seit 1991, wenn man von den Auswirkungen der Mehrwertsteuererhöhungen absieht. Analysten hatten mit 2,7 Prozent Teuerung gerechnet.

Steigende Kosten für Energie und verarbeitete Lebensmittel waren weiterhin für den größten Teil des Anstiegs im Jahresvergleich verantwortlich. Schub brachten aber auch höhere Strompreise und in geringerem Maße die Entwicklung der Mobilfunkgebühren.