Geldpolitik Japans Notenbank kauft weiter Staatsanleihen mit kürzeren Laufzeiten

Tokio Die japanische Notenbank hat ihre Käufe von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zwei und fünf Jahren fortgesetzt. Am Freitag ist das Kaufprogramm den dritten Tag in Folge angewendet worden, wie aus einer Mitteilung der Bank of Japan (BoJ) hervorgeht. Nach Einschätzung von Marktbeobachtern will die Notenbank mit den Käufen Spekulationen entgegenwirken, dass sie vor einer geldpolitischen Wende stehe und die extrem lockere Geldpolitik aufgeben könnte.

Die Käufe der Anleihen finden zusätzlich zu den Käufen von Anleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren statt, deren Rendite von der BoJ in einer bestimmten Handelsspanne gehalten wird. Am Markt für japanische Staatsanleihen sind die Renditen der Papiere nach den neuerlichen Käufen unter Druck geraten. Bei den richtungsweisenden Papieren mit einer Laufzeit von zehn Jahren sank die Rendite von 0,45 Prozent auf bis zu 0,41 Prozent.