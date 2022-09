 Geldpolitik: Japans Notenbank lässt sich von Zinserhöhungen der Fed nicht erschüttern

Zentralbank in Japan

In Marktkreisen war erwartet worden, dass die BoJ an ihrem Kurs einer aggressiv gelockerten Geldpolitik festhält.

Tokio Japans Zentralbank ist auch am Donnerstag ihrem geldpolitischen Sonderweg durch die globale Inflationswelle treu geblieben. Während andere Zentralbanken, allen voran am Mittwoch die US-Fed, die Zinsen derzeit erhöhen, ließ die Bank von Japan ihre Niedrigzinspolitik unverändert.

Damit bleibt der Zins für kurzfristige Staatsanleihen (JGBs) bei minus 0,1 Prozent und der für zehnjährige JGBs bei maximal 0,25 Prozent.

So wenig die Entscheidung die Märkte überraschte, so groß war dann doch der Ausschlag am Währungsmarkt. Gegenüber dem Dollar verlor der seit Monaten schwächelnde Yen rund ein Prozent an Wert und durchbrach sogar kurzfristig die Marke von 145 Yen. Dies ist einer der schwächsten Werte der vergangenen dreißig Jahre. Denn durch die Zinsentscheidung der US-Fed vergrößerte sich die Zinsspanne zwischen Japan und den USA, die derzeit den Wechselkurs bestimmt, deutlich.

Die amerikanische Notenbank erhöhte am Mittwoch im Kampf gegen rasch steigende Preise den Leitzins gleich um 0,75 Basispunkte auf eine Spanne von 3,0 bis 3,25 Prozent. Mit der dritten derart großen Erhöhung in Folge stellt dies den schnellsten Zinserhöhungszyklus in der amerikanischen Wirtschaftsgeschichte dar.

Viele Anleger rechnen damit, dass die Währungshüter die Zinsen 2023 sogar auf über vier Prozent anheben werden, um die Konjunktur zu bremsen und damit den Inflationsdruck zu dämpfen. Japans Geldpolitiker drücken hingegen weiter aufs Gas.

Isolation vom weltweiten geldpolitischen Straffungstrend

Wie vor dem Beginn des globalen Preisschubs erklärte der geldpolitische Ausschuss, die Bank „wird nicht zögern, die Geldpolitik wenn nötig weiter zu lockern“. Darüber hinaus schrieb das neunköpfige Gremium: „Die Bank erwartet, dass die kurz- und langfristigen Zinsen auf dem jetzigen oder niedrigerem Niveau bleiben.“

Shigeto Nagai, Japan-Volkswirt von Oxford Economics, glaubt daher auch nicht an ein Ende des Sonderwegs, obwohl ausländische Anleger dieses Jahr immer wieder gegen den Yen und JGBs gewettet haben und ihre Wetten wohl fortsetzen werden. „Die Bank von Japan hat keine andere Wahl, als an der derzeitigen Politik der Zinskurvensteuerung festzuhalten“, so Nagai.

Selbst nach dem Ende der Amtszeit von Gouverneur Haruhiko Kuroda im April 2023 erwartet er keine Wende, zu schwach sind im globalen Vergleich die Inflation und die wirtschaftliche Erholung. Während die Preise in den USA angetrieben von einer hohen Nachfrage zuletzt um 8,3 Prozent stiegen, lag der Wert in Japan im August bei nur 2,8 Prozent.

Das ist zwar höher als das Inflationsziel von zwei Prozent. Aber ohne die stark gestiegenen Preise für Energie und Lebensmittel waren es nur 1,6 Prozent. Zudem sagen viele Ökonomen voraus, dass die Inflationsrate im kommenden Jahr wieder fallen könnte.

Schwächelnde Binnennachfrage

Der Grund für die weniger stark steigenden Preise ist die weiterhin schwächelnde Binnennachfrage. Während die US-Wirtschaft bereits wieder über dem Vorkrisenniveau brummt, versucht Japan erst noch die durch die Coronapandemie geschlagene Lücke zu schließen. Die Gehälter steigen ebenfalls kaum. Die Unternehmen haben daher bisher versucht, den Kostenschub zu absorbieren.

Moody’s Analytics warnt zwar, dass der Sturz des Yens, der seit Jahresanfang ein Fünftel seines Werts gegenüber dem Dollar eingebüßt hat, die Kosten für Importe und damit Preise weiter in die Höhe treiben könnte. Eine zunehmende Zahl von Unternehmen habe daher Pläne für Preiserhöhungen angekündigt, so die Ökonomen. „Dies deutet darauf hin, dass die Strategie, Kostensteigerungen aufzufangen, an ihre Grenzen stößt.“

Dennoch erwarten die Volkswirte, dass die Bank von Japan hart bei ihrem weichen geldpolitischen Kurs bleibt. „Da es jedoch kaum Anzeichen für einen nachfragebedingten Preisdruck gibt, gehen wir davon aus, dass die Bank von Japan die wichtigsten geldpolitischen Hebel unverändert lässt.“

Schwungvoller Fall der Landeswährung

Ausbaden muss dies derzeit der Yen, dessen Kurs die Notenbank im Gegensatz zu den Zinsen von JGBs nicht direkt kontrollieren kann. Durch den rasanten Fall der Währung wird Japans Exportindustrie zwar wettbewerbsfähiger und profitabler, aber im Inland werden die Bewohner und Unternehmen durch steigende Importkosten belastet.

Daher spekulieren die Märkte seit Monaten, dass die Bank von Japan doch ihren Zinskorridor erhöhen muss oder das Finanzministerium über die Notenbank am Devisenmarkt eingreift, um den Yen zu stützen. Die Notenbank schürte die Unsicherheit, indem sie einen Satz in ihrer Erklärung ergänzte. „Es ist notwendig, den Entwicklungen auf den Finanz- und Devisenmärkten und ihren Auswirkungen auf die Wirtschaftstätigkeit und die Preise in Japan gebührende Aufmerksamkeit zu schenken.“ Allerdings ist außer derartigen verbalen Interventionen bisher nichts passiert.

