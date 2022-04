Geldpolitik Japans Notenbank stemmt sich weiter gegen eine Zinswende

Der starke Fall des Yen hat Kritik an der ultralockeren Geldpolitik der Bank of Japan verstärkt. Die erhöht aber nur ihre Inflationsprognose – nicht die Zinsen.

Der starke Fall unterstreicht die geldpolitische Bedeutung der Entscheidung: Japans Notenbank stemmt sich weiter gegen den Trend. (Foto: Bloomberg) Bank of Japan Headquarters

Tokio Die Bank of Japan hat am Donnerstag den Devisenmarkt stark bewegt. Ungeachtet wachsender Kritik an der ultralockeren Geldpolitik beschloss der neunköpfige geldpolitische Ausschuss der Notenbank, die Zinsen nicht zu erhöhen.

Die Mitglieder hoben lediglich die Inflationsprognose für Ende 2022 von 1,1 auf 1,9 Prozent an. Gleich nach der Veröffentlichung des Ergebnisses sackte der Yen gegenüber dem Dollar um mehr als ein Prozent auf 129,70 Yen ab. Er liegt somit rund 13 Prozent unter dem Wert von Anfang März.

Der starke Fall zeigt, wie wichtig die geldpolitische Entscheidung ist: Japans Notenbank stemmt sich weiter gegen den Trend in den USA und anderen Ländern, im Kampf gegen die Inflation die Zinsen drastisch zu erhöhen. Stattdessen drückt sie diese für kurzfristige japanische Staatsanleihen (JGBs) ins Minus und deckelt die Zinsen für zehnjährige JGBs bei 0,25 Prozent.