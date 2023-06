Im Kampf gegen die hohe Inflation hebt die Zentralbank unter der neuen Chefin Hafize Gaye Erkan die Zinsen deutlich an – aber schwächer als erwartet.

Die neue Notenbankchefin hat einen Kurswechsel vollzogen. (Foto: Anadolu Agency/Getty Images) Hafize Gaye Erkan

Istanbul Die Zentralbank der Türkei hat unter neuer Führung einen Kurswechsel in der Geldpolitik vollzogen: Die neue Notenbankchefin Hafize Gaye Erkan kündigte am Donnerstag an, dass die Währungshüter im Kampf gegen die hohe Inflation und die Währungsturbulenzen den Leitzins von 8,5 auf 15 Prozent erhöhen.

Die türkischen Währungshüter deuteten zudem an, bei Bedarf nachzulegen. „Die geldpolitische Straffung wird so weit wie nötig rechtzeitig und schrittweise verstärkt, bis eine deutliche Verbesserung der Inflationsaussichten erreicht ist“, hieß es seitens der Zentralbank.

Die Anhebung fiel aber geringer aus als erwartet: Die meisten Analysten und Großbanken hatten mit einer Anhebung auf 20 bis 40 Prozent gerechnet. Analysten in der Türkei waren von zwölf bis 30 Prozent ausgegangen.

Türkische Lira gerät unter Druck

