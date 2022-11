Geldpolitik Lagarde bekräftigt: EZB kämpft weiter entschlossen gegen Inflation

Frankfurt/Main EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat die Entschlossenheit der Notenbank im Kampf gegen die rekordhohe Inflation bekräftigt. „Wir gehen davon aus, dass wir die Zinssätze weiter anheben werden“, sagte Lagarde am Freitag beim „Frankfurt European Banking Congress“. „Letztendlich werden wir die Zinsen auf ein Niveau anheben, das die Inflation rechtzeitig auf unser mittelfristiges Ziel zurückführt.“

Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Oktober um 10,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland stieg die Inflationsrate im Oktober auf 10,4 Prozent.

„Die Inflation im Euroraum ist viel zu hoch“, stellte Lagarde in Frankfurt fest. Zudem sei das Risiko einer Rezession gestiegen, obwohl die jüngsten Daten zum Wachstum des Bruttoinlandprodukts positiv überrascht hätten.

Die EZB versucht nach langem Zögern seit Juli mit kräftigen Zinserhöhungen die extrem hohe Teuerung in den Griff zu bekommen. Der Leitzins im Euroraum, der jahrelang auf dem Rekordtief von null Prozent eingefroren war, liegt inzwischen bei 2,0 Prozent.

„Die Zinssätze sind und bleiben das wichtigste Instrument zur Anpassung unseres politischen Kurses. Aber wir müssen auch unsere anderen politischen Instrumente normalisieren und so den Impuls unserer Zinspolitik verstärken“, sagte Lagarde.

Die über Jahre durch milliardenschwere Wertpapierkäufe angeschwollene EZB-Bilanz müsse „maßvoll“ und „auf vorhersehbare Weise“ normalisiert werden. „Im Dezember werden wir die wichtigsten Grundsätze für den Abbau der Anleihebestände in unserem Ankaufprogramm darlegen“, kündigte Lagarde an. Der EZB-Rat tagt wieder am 15. Dezember.

Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing äußerte sich beim Bankenkongress zu den finanziellen Herausforderungen für die nächsten Jahre. Dafür brauche es dringend einen leistungsfähigen Kapitalmarkt. „Wir brauchen eine Agenda 2030 für Europa. Und der allererste Schritt muss sein, dass wir endlich einen echten europäischen Heimatmarkt schaffen“, sagte Sewing. „Leider wird es angesichts des mangelnden politischen Willens oder der fehlenden Einigkeit in der EU selbst im besten Fall viele Jahre dauern, die Kapitalmarktunion zu vollenden.“

Bei der Kapitalmarktunion geht es im Kern darum, bürokratische Hürden zwischen den einzelnen EU-Staaten abzubauen, um Unternehmen mehr Möglichkeiten zu geben, sich Geld zu beschaffen. Pläne der EU-Kommission für eine Kapitalmarktunion liegen seit September 2015 auf dem Tisch, doch die Umsetzung stockt.

„Die strategische Autonomie Europas ist nicht möglich ohne starke Banken, die die Wirtschaft in allen Situationen mit voller Kraft unterstützen können – und die auf globaler Ebene wettbewerbsfähig sind“, so Sewing. (Foto: Reuters) Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing

Ohne eine deutliche Steigerung der Investitionen des Privatsektors könne Europa nicht wettbewerbsfähig sein, warnte Sewing. „Wir werden weder die nachhaltige Transformation meistern noch technologisch mithalten können“, sagte Sewing. „Deshalb ist es so wichtig, die Kapitalmarktunion endlich voranzutreiben, um einen liquiden und attraktiven Markt für in- und ausländische Investoren zu schaffen“, mahnte der Deutsche-Bank-Chef.

„Die strategische Autonomie Europas ist nicht möglich ohne starke Banken, die die Wirtschaft in allen Situationen mit voller Kraft unterstützen können – und die auf globaler Ebene wettbewerbsfähig sind“, bekräftigte Sewing, der auch Präsident des Bundesverbandes deutscher Banken ist. Es werde „immer deutlicher, dass der derzeitige regulatorische Rahmen wenig zur Stärkung der europäischen Banken beiträgt“. Die Regulierung in Europa müsse neu justiert werden.

