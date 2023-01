 Lagarde betont: Inflation weiter „viel zu hoch“ – Anleiherenditen ziehen an

Die EZB-Präsidentin bekräftigt in Davos das entschlossene Vorgehen der EZB gegen den hohen Preisdruck. Das treibt Anleger aus Aktien und Anleihen.

Die EZB hat die Zinsen seit Juli 2022 bereits viermal angehoben. (Foto: dpa) Christine Lagarde beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Davos Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, hat die Inflation in der Euro-Zone trotz des jüngsten Rückgangs und einer Reihe von Zinserhöhungen als nach wie vor „viel zu hoch“ bezeichnet. Auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos machte Lagarde am Donnerstag deutlich, dass die Notenbank beim Kampf gegen die Teuerung weiter „auf Kurs“ bleiben müsse.

Zuletzt hatte sich die EZB-Präsidentin bei der Zinssitzung im Dezember für weitere Zinserhöhungen um jeweils 0,50 Prozentpunkte ausgesprochen, um die Inflation in den Griff zu bekommen und die Teuerungsrate wieder an das EZB-Ziel von mittelfristig zwei Prozent heranzuführen.

Die Worte Lagardes trieben Anleger aus Aktien und Anleihen. Im Gegenzug steigen die Renditen europäischer Titel. Die zehnjährige Bundesanleihe rentiert bei 2,064 Prozent nach 2,008 Prozent am Mittwoch. Der Dax weitete seine Verluste aus, er lag am frühen Nachmittag 1,5 Prozent tiefer unter 15.000 Punkten.

Zuletzt hatten nachlassende Teuerungsraten Spekulationen auf ein gedrosseltes Zinstempo der großen Notenbanken an den Finanzmärkten genährt. Anleiherenditen bewegen sich in der Regel in die gleiche Richtung wie das Zinsniveau.

Beim Treffen in Davos hatte der niederländische Notenbankpräsident und EZB-Ratsmitglied Klaas Knot diese Einschätzung bekräftigt. „Ich denke, dass wir mindestens noch bis zur Mitte des Jahres im Straffungsmodus sein werden", sagte Knot gegenüber CNBC. Bereits am Vortag hatte sich das französische Ratsmitglied Francois Villeroy de Galhau für weiter deutliche Zinserhöhungen ausgesprochen. Zuvor hatten Spekulationen über eine mögliche Zinserhöhung um nur noch 0,25 Punkte im März für Kursbewegung an den Märkten gesorgt. Die EZB hat die Zinsen seit Juli 2022 bereits viermal angehoben. Die Sitzung im März ist die übernächste Zinssitzung. Der nächste Entscheid findet im Februar statt. Die Inflation in der Euro-Zone hat sich zuletzt etwas abgeschwächt. Die Teuerung liegt mit einer Jahresrate von 9,2 Prozent im Dezember aber nur knapp unter dem Rekordhoch, das im Oktober bei über zehn Prozent erreicht wurde.