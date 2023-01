Lagarde drängt auf weitere deutliche Zinserhöhungen – und warnt die Investoren

Die EZB-Präsidentin bekräftigt in Davos das entschlossene Vorgehen der EZB gegen den hohen Preisdruck. Auch die Protokolle der Ratssitzung im Dezember deuten dies an.

Die EZB hat die Zinsen seit Juli 2022 bereits viermal angehoben. (Foto: dpa) Christine Lagarde beim Weltwirtschaftsforum in Davos

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) wird laut ihrer Präsidentin Christine Lagarde bei ihrem Kampf gegen die hohe Inflation nicht nachlassen. Die Teuerungsrate sei weiter viel zu hoch, sagte Lagarde am Donnerstag in einer Diskussionsrunde auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos.

„Wir werden den Kurs so lange beibehalten, bis wir uns lange genug im restriktiven Bereich bewegt haben, um die Inflation rechtzeitig wieder auf zwei Prozent zurückzubringen“, sagte sie. Unter einem restriktiven Niveau verstehen Ökonomen ein Zinsniveau, mit dem eine Volkswirtschaft gebremst wird.

Auf ihrer Sitzung am 15. Dezember hatte die EZB eine Zinserhöhung um einen halben Prozentpunkt beschlossen. Außerdem stellte Lagarde für die nächsten Sitzungen weitere Anhebungen im selben Umfang in Aussicht. Als Reaktion auf dieses deutliche Signal waren die Anleiherenditen im Euro-Raum kurzzeitig gestiegen. Zuletzt haben sie aber wieder deutlich nachgegeben.