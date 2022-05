Geldpolitik Lagarde stellt Ende der Negativzinsen für September in Aussicht

Bis zum Ende des dritten Quartals könnten die negativen Zinssätze laut der Notenbankchefin ein Ende haben. Der Euro steigt nach der Aussage auf ein Vier-Wochen-Hoch.

An den Finanzmärkten wird allgemein für den Juli mit einer Zinserhöhung der EZB gerechnet. (Foto: dpa) Europäische Zentralbank

Frankfurt Die Europäische Zentralbank (EZB) wird nach Worten ihrer Präsidentin Christine Lagarde die Ära der Negativzinsen bis zum Spätsommer abschaffen. „Ausgehend von den derzeitigen Aussichten werden wir wahrscheinlich in der Lage sein, die negativen Zinssätze bis zum Ende des dritten Quartals zu beenden“, schrieb Lagarde am Montag in einem Blogbeitrag auf der EZB-Website.

Der Einlagensatz der EZB liegt derzeit bei minus 0,5 Prozent und bereits seit 2014 unter null. Damit wollte die Notenbank gegen die lange Zeit sehr niedrige Inflation ankämpfen.

Inzwischen jedoch ist die Inflation im Euro-Raum im April bis auf 7,4 Prozent gestiegen - und liegt damit deutlich über dem EZB-Zielwert von zwei Prozent. Auch mittelfristig stellte Lagarde „eine schrittweise weitere Normalisierung der Zinssätze in Richtung des neutralen Zinssatzes“ in Aussicht.