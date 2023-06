 Geldpolitik: Lagarde und Powell rechnen weiter mit hartnäckiger Inflation

Auf dem Podium auf in Sintra diskutieren die weltweiten Top-Notenbanker über ihre nächsten Schritte. Dabei signalisieren sie eine weitere Straffung der Geldpolitik.

Laut dem Fed-Chef hat die amerikanische Notenbank mit ihren Zinserhöhungen bereits „einen weiten Weg“ zurückgelegt. (Foto: Corbis News/Getty Images) Jerome Powell in Sintra

Frankfurt In der Geldpolitik kommt es oft auf sprachliche Feinheiten an. Auf ihrer jüngsten Sitzung hatte die US-Notenbank Fed auf eine Zinserhöhung verzichtet. Ihr Chef Jerome Powell vermied es aber tunlichst, von einer Zinspause zu sprechen. Aber was ist es dann?

Seine Antwort: „Ich nenne es, die Leitzinsen unverändert auf ihrem derzeitigen Niveau zu belassen“, sagt er auf einer Konferenz der Europäischen Zentralbank (EZB) im portugiesischen Sintra. Gemeinsam mit EZB-Präsidentin Christine Lagarde und seinen Amtskollegen aus Großbritannien und Japan debattierte er dort über den weiteren Kurs in der Geldpolitik.

