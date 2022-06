Geldpolitik Lettlands Notenbankchef: EZB wird bei Marktvolatilität „kühlen Kopf“ behalten

Turbulenzen am Finanzmarkt seien laut dem lettischen Notenbankchef natürlich. Die EZB werde handeln, wenn es nötig ist. Das hänge von verschiedenen Faktoren ab.

Nach Jahren ohne Zinserhöhungen sei erhöhte Volatilität natürlich, so Kazaks. (Foto: Reuters) Martin Kazaks

Hannover Die Europäische Zentralbank ist nach den Worten von Ratsmitglied Martins Kazaks gerüstet, ungerechtfertigten Bewegungen am Finanzmarkt entgegenzuwirken. Zugleich sei die Notenbank bereit, beim Ausstieg aus den negativen Zinsen über ein gewissen Ausmaß an Turbulenzen hinwegzusehen.

„Wenn es nötig wird zu handeln, werden wir es im Griff haben“, erklärte der Chef der lettischen Notenbank in Riga im Bloomberg-Interview. „Ein gewisses Maß an Unsicherheit und Volatilität ist normal. Wir müssen diese Situation mit kühlen Kopf und ruhiger Hand durchstehen und dem Markt zeigen, was unsere Marschroute ist.“

In der vergangenen Woche hatte die EZB in einer Notsitzung entschieden, die Arbeit an einem Instrument zur Verteidigung der Euroraum-Integrität zu beschleunigen. Sie reagierte damit auf einen drastischen Renditeanstieg italienischer Staatsanleihen, der auf den Schwenk zur Straffung der Geldpolitik gefolgt war. Am Montag hielten sich die Papiere Italiens im positiven Bereich; der Renditeabstand zu Bundesanleihen war wenig verändert bei 194 Basispunkten.

Nach Jahren ohne Zinserhöhungen sei erhöhte Volatilität natürlich, so Kazaks. Der Markt indessen „sollte sich nicht dazu hinreißen lassen, die Preise so schnell wie möglich neu festzusetzen und auf ein viel höheres Zinsniveau zu springen", fügte er hinzu.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Bis zur Vorlage des Instruments wird die EZB die Wiederanlage im Rahmen ihres 1,7 Billionen Euro schweren Wertpapier-Kaufprogramms nutzen, um die Spannungen zu mindern, die an die Euro-Schuldenkrise vor einigen Jahren erinnern. Mit der Sache vertraute Personen berichteten, das neue Instrument sollte zur nächsten Ratssitzung am 20./21. Juli bereit sein. Wichtiger als ein konkreter Termin sei die Bereitschaft der EZB, dann zu handeln, wenn es nötig ist, so Kazaks. „Ich glaube nicht, dass ein bestimmtes Datum hier so wichtig ist", sagte er. „Es geht um die Marktvolatilität: Müssen wir früher einsteigen, werden wir das früher tun. Wenn es nicht so dringend ist, werden wir uns nicht beeilen." Den richtigen Zeitpunkt für den Einstieg zu finden, werde schwierig, so Kazaks. Fundamentalunterschiede zwischen den europäischen Volkswirtschaften rechtfertigten unterschiedliche Zinsniveaus. Angesichts dessen könnte „eine Reihe von Variablen" helfen, den richtigen Zeitpunkt zum Handeln zu bestimmen, so Kazaks. Als Beispiel nannte er das Stressniveau an den Märkten und das Tempo der Anpassung. „Ich würde sagen, dass das Problem derzeit die Geschwindigkeit ist", so der EZB-Rat.