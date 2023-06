Geldpolitik Mega-EZB-Rückzahlung belastet die Landesbanken

Die Europäische Zentralbank wird in Kürze die Belastbarkeit des Bankensektors auf die Probe stellen, wenn die Kreditinstitute rund eine halbe Billion Euro an billiger Notenbankliquidität aus der Pandemie-Ära zurückzahlen müssen – auf einen Schlag.

Zwar dürften die rund 4 Billionen Euro an überschüssiger Liquidität, die im Finanzsystem herumschwappen, die Auswirkungen der Mega-Rückzahlung insgesamt begrenzen, doch könnten einzelne Banken und Länder durchaus unter Druck geraten, sagen Ökonomen und Analysten. Kleinere italienische Geldhäuser sind das größte Problem, griechische sind nicht weit dahinter, aber auch in Deutschland können einzelne Sorgenkinder nicht ausgeschlossen werden.

Die ausstehenden Verbindlichkeiten der italienischen Banken im Rahmen des offiziell „Gezielte längerfristige Refinanzierungsgeschäfte“ (meist mit dem englischen Akronym TLTRO bezeichnet) genannten Programms sind höher als die überschüssigen Barmittel, die sie bei der EZB geparkt haben. Das bedeutet, dass einige von ihnen anderweitig Geld aufnehmen müssen, um die TLTRO-Kredite zurückzuzahlen. Bei den griechischen Banken entsprechen die Überschussreserven mehr oder weniger dem, was sie der EZB schulden.

Wenn die TLTRO-Kredite in Höhe von 476,8 Milliarden Euro am 28. Juni fällig werden, könnten auch einzelne Banken in Deutschland, Frankreich oder anderen Ländern der Eurozone in Bedrängnis geraten, meint Reinhard Cluse, Volkswirt bei der UBS.

„In Italien oder Griechenland sind die Aggregate klar“, sagt er. „Aber auch in anderen Ländern könnte es Banken geben, die sich mehr Geld geliehen haben, als sie an Reserven bei der EZB haben.“

Italienische Banken müssen Milliardenschulden aufnehmen

Die Zentralbank lässt die TLTRO-Darlehen auslaufen, um ihre aufgeblähte Bilanz zu verkleinern – und weil die Rolle der Kreditfazilität, die den Banken helfen sollte, den Covid-19-Schock zu überstehen, erledigt ist. Die EZB hat jedoch Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen der höheren Zinsen auf Banken, die nur begrenzten Zugang zu den Geldmärkten haben.

EZB-Chefaufseher Andrea Enria wies kürzlich darauf hin, dass einige Kreditinstitute in erheblichem Maße auf TLTROs angewiesen seien.

Italienische Banken müssen nach Berechnungen von NatWest Markets im Jahr 2023 rund 35 Milliarden Euro und im kommenden Jahr weitere 75 Milliarden Euro aufnehmen, um die TLTRO-Kredite zu tilgen. „Einige Institute, vor allem kleinere Banken, werden selbst kurzfristig nicht genügend Barmittel zur Verfügung haben“, schreibt NatWest.

