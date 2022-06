Geldpolitik Neue Hilfen nur bei solider Haushaltspolitik – Lagarde konkretisiert EZB-Zins-Instrument

Hoch verschuldete Euro-Staaten sollen ihre Anleihekäufe mit dem neuen Instrument ausgleichen können. Ein ähnliches Verfahren hatte die EZB schon einmal durchgeführt.

Lagarde bekräftige auch die Absicht, den Leitzins angesichts der starken Inflation schrittweise anzuheben. (Foto: imago images/Political-Moments) Christine Lagarde

Sintra Das geplante Instrument der Europäischen Zentralbank (EZB) im Kampf gegen hohe Finanzierungskosten für stark verschuldete Länder wie Italien muss nach den Worten von EZB-Präsidentin Christine Lagarde mit einer soliden Haushaltspolitik verknüpft werden.

„Das neue Instrument muss wirksam, gleichzeitig aber auch verhältnismäßig und mit ausreichenden Sicherheitsvorkehrungen versehen sein, damit die Mitgliedstaaten weiterhin zu einer soliden Finanzpolitik angehalten werden“, sagte Lagarde am Dienstag im portugiesischen Sintra auf dem jährlichen Forum der EZB.

Insidern zufolge dürften die Auflagen aber nicht allzu schwer zu erreichen sein. So sollen sich die Länder an die wirtschaftlichen Empfehlungen der EU-Kommission halten – was sie allerdings ohnehin tun müssen, um Finanzmittel von der Europäischen Union zu erhalten.

Die Renditen für Staatsanleihen von Italien und anderen stark verschuldeten Länder sind in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt. Grund dafür ist, dass die EZB ihre Wertpapierkäufe auslaufen lässt und im Juli erstmals seit mehr als einem Jahrzehnt ihren Leitzins anheben will. Damit wollen die Währungshüter die Inflation eindämmen. Zudem verlangen Investoren von solchen Ländern höhere Risikoaufschläge für ihr Geld.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Das zieht Milliardenkosten für diese Staaten nach sich. Die Zentralbank bringt das in die schwierige Lage, die Kreditkosten für die Euro-Zone insgesamt zu erhöhen und sie gleichzeitig für einige ihrer schwächeren Mitglieder zu begrenzen. Die Entwicklung fällt in eine Zeit, in der im Kampf gegen eine drohende Rezession sowie zur Entlastung von Unternehmen und Verbrauchern von den hohen Energiepreise viel Geld gebraucht wird. Deshalb plant die EZB eine Renditebremse, an deren konkreter Ausgestaltung derzeit noch gearbeitet wird. Insidern zufolge könnte die EZB im Gegenzug wieder Geld aus dem Bankensystem abziehen. Damit sollen mögliche Anleihekäufe zur Deckelung der Kreditkosten für hoch verschuldete Euro-Staaten ausgeglichen werden, sagten zwei mit den Plänen vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters am Dienstag. Hohe Überschussreserven erhöhen den Handlungsspielraum Demnach könnte ein neues Anleihekaufprogramm mit Auktionen verknüpft werden, bei denen Banken Geld bei der EZB zu besseren Konditionen als dem üblichen Einlagenzinssatz parken können. Dies würde es der EZB ermöglichen, die Anleihekäufe im Rahmen des neuen Programms zu „sterilisieren“. Vor einem Jahrzehnt hatte sie schon einmal solche wöchentlichen Maßnahmen durchgeführt, um Liquidität abzuschöpfen. Eine Sprecherin der EZB lehnte eine Stellungnahme ab. Anders als vor zehn Jahren hat die EZB durch eine Fülle von Konjunkturmaßnahmen Überschussreserven im Bankensystem in Höhe von 4,48 Billionen Euro geschaffen. Das erhöht ihren Handlungsspielraum. Die geplante Lösung wäre auch bequemer als der Verkauf von Anleihen aus Ländern, in denen die Kreditkosten niedriger sind, wie etwa Deutschland, da dies wahrscheinlich zu Verlusten für die jeweilige nationale Notenbank führen würde. Das neue System, mit dem die finanzielle Fragmentierung zwischen den Euro-Ländern bekämpft werden soll, dürfte auf der EZB-Ratssitzung am 21. Juli vorgestellt werden. EZB-Ratsmitglied Pierre Wunsch begrüßt das neue Instrument. Ginge es nach ihm, sollte die EZB Euro-Ländern die mit den stark steigenden Zinskosten konfrontierten sind großzügig helfen. „Ich würde sogar sagen, dass es keine Grenzen geben sollte“, sagte der belgische Notenbankchef am Dienstag. „Es wird natürlich gesetzliche Grenzen geben.“ Aber konzeptionell sollte es keine Limits geben, wenn es zu einer eindeutig ungerechtfertigten Fragmentierung der Renditen in der Währungsunion komme. „Wir wollen keine zu strengen Regeln haben, so dass wir nicht handeln können, wenn es wünschenswert erscheint“, warnte Wunsch vor allzu hohen Hürden. Stattdessen sollte die EZB eine qualitative Bewertung der Glaubwürdigkeit der Finanzpolitik vornehmen und die jeweiligen Bemühungen der Länder berücksichtigen, ihre Schuldenpolitik auf einen nachhaltigen Pfad zu bringen. Die Marktturbulenzen haben die EZB gezwungen, die Arbeit an einem neuen Anleihekaufprogramm zu beschleunigen. (Foto: dpa) EZB Auch EZB-Ratsmitglied Martin Kazaks befürwortet den Schritt für eine geldpolitische Normalisierung. Maßnahmen zum Ausgleich der potenziell stimulierenden Wirkung von Anleihekäufen im Rahmen des Instruments könnten laut Kazaks dazu gehören. „Die Sterilisierung könnte ein Element sein“, sagte der Gouverneur der lettischen Zentralbank am Dienstag in einem Interview mit Bloomberg TV. „Meine persönliche Meinung ist, dass dies ein Teil des Instruments sein sollte.“ Kazaks plädiert auch für einen ersten Zinsschritt, der über die geplanten Viertelprozent hinaus geht, sollte es Anzeichen dafür geben, dass die hohen Inflationswerte zukünftige Erwartungen nach oben treiben. „Wenn wir sehen, dass sich die Situation verschlechtert hat, dass die Inflation hoch ist und wir negative Meldungen bezüglich der Inflationserwartungen haben, dann wäre meiner Meinung nach eine nach vorne gewichtete Anhebung eine vernünftige Entscheidung“, sagte Kazaks. Die EZB sollte beobachten, „was auf dem Arbeitsmarkt passiert, was mit der Verankerung der Erwartungen passiert – ob die Erwartungen zu steigen beginnen“. Er lehnte es ab, explizit darüber zu spekulieren, ob diese Verschiebungen eine Erhöhung um einen halben Punkt rechtfertigen könnten. Lagarde bekräftige währenddessen die Absicht, den Leitzins angesichts der starken Inflation schrittweise anzuheben. Die EZB halte sich aber die Option offen, bei einer Verschlechterung der mittelfristigen Inflationsaussichten „entschlossen zu handeln“. „Wenn sich die Inflationsaussichten nicht verbessern, werden wir über ausreichende Informationen verfügen, um schneller zu handeln“, sagte Christine Lagarde. „Angesichts der allgemeinen Aussichten wird der Prozess der Normalisierung unserer Geldpolitik entschlossen und nachhaltig fortgesetzt werden.“ Die EZB hat bislang signalisiert, ihren Leitzins im Juli erstmals seit 2011 anzuheben – und zwar um einen viertel Prozentpunkt. Für September deutete sie an, nachzulegen und dann um einen halben Prozentpunkt hochzugehen. Grund ist die starke Inflation. Die Teuerungsrate liegt aktuell auf dem Rekordwert von 8,1 Prozent und ist damit viermal so hoch wie von der EZB angestrebt. Mehr: Die EZB reagiert zu spät, zu langsam und zu verzagt