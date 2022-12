Geldpolitik Neue Signale an die Märkte: Japans Notenbankchef ordnet Schritte neu ein

Die Inflation in Japan steigt auf den höchsten Stand seit 40 Jahren. Doch Haruhiko Kuroda widerspricht Spekulationen über eine geldpolitische Wende.

Der Notenbankchef scheidet im Frühjahr des neuen Jahres aus dem Amt. (Foto: Reuters) Haruhiko Kuroda

Tokio Es ist erst wenige Tage her, da sorgte die Bank of Japan (BoJ) mit einer überraschenden Straffung ihrer Geldpolitik für Aufsehen – so interpretierten es jedenfalls viele Anleger. Nun versucht die Notenbank um ihren Chef Haruhiko Kuroda, die Schritte neu einzuordnen.

Am Montag stellte Kuroda auf einer Veranstaltung klar: Mit Blick auf die lockere Geldpolitik sei die jüngste Veränderung in der Zinskurvenkontrolle „definitiv kein Schritt in Richtung eines Ausstiegs“ aus der lockeren Geldpolitik. Die Veränderung solle vielmehr einen Beitrag zu einem funktionierenden Anleihemarkt leisten, sagte Kuroda.

Die Börse nahm die Kommentare positiv auf. Der japanische Nikkei-Index stieg am Montag um 0,65 Prozent. Die meisten internationalen Börsen blieben an dem Tag aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen.