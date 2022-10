Geldpolitik Neues Instrument: DIW-Studie sieht Unabhängigkeit der EZB gefährdet

Gezielte Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank stehen seit Langem in der Kritik.

Frankfurt Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) kritisiert das neue, unter dem Kürzel TPI bekannte Instrument der Europäischen Zentralbank (EZB). TPI steht für „Transmission Protection Instrument“. Mit gezielten Käufen von Staatsanleihen einzelner Euro-Länder will die EZB unter bestimmten Bedingungen sicherstellen, dass ihre Geldpolitik in allen Regionen des Euro-Raums gleichermaßen wirksam wird.

Gezielte Anleihekäufe der EZB rufen seit Langem Kritik hervor, weil sie die Geldpolitik in die Nähe von Staatsfinanzierung bringen. Das Thema wurde sogar vor dem Europäischen Gerichtshof und dem Bundesverfassungsgericht verhandelt. Das DIW, dessen Chef Marcel Fratzscher die Linie der EZB bisher häufig verteidigt hat, rückt mit der neuen Studie dem Lager der Kritiker etwas näher.

In der von Kerstin Bernoth und drei anderen Kolleginnen und Kollegen beim DIW verfassten Analyse heißt es: „Die Aktivierung von TPI erfordert eine solide und nachhaltige Haushalts- und Wirtschaftspolitik, wie aus den Zulassungskriterien hervorgeht. Der institutionelle Aufbau der EZB ist jedoch nicht für eine Beurteilung dieser Kriterien geeignet.“ Der „Ermessensspielraum“ bei der Beurteilung einzelner Staaten könne „die EZB politischem Druck aussetzen und ihre Unabhängigkeit gefährden“.

EZB-Präsidentin Christine Lagarde hatte dagegen vor Kurzem argumentiert, die Notenbank werde bei der Beurteilung einzelner Länder zwar auch die Expertise anderer Institutionen wie zum Beispiel des Internationalen Währungsfonds (IWF) nutzen. Aber sie müsse letztlich ihr eigenes Urteil fällen, um gerade dadurch ihre Unabhängigkeit zu wahren.

Die Studie selbst untersucht auch, ob im Euro-Raum zurzeit der Einsatz von TPI gerechtfertigt wäre, und kommt nach eingehenden Berechnungen zu einem klaren Urteil: nein. In der Praxis geht es der EZB darum, die sogenannten Risikoaufschläge (Spreads) von hochverschuldeten Euro-Staaten einzugrenzen, also zum Beispiel die Differenz der Anleiherenditen italienischer und deutscher Staatsanleihen. Ein Ausufern der Spreads kann Verwerfungen an den Kapitalmärkten hervorrufen und letztlich auch die Stabilität der Währungsunion gefährden.

Zwei Programme gab es schon

Weil die EZB zuletzt ihre Zinsen zur Bekämpfung der Inflation deutlich erhöht hat, wuchsen die Sorgen um verschuldete Länder und damit auch die Spreads. Das DIW räumt ein: „In den hochverschuldeten Ländern wirkt der geldpolitische Kurs restriktiver und damit wachstums- und preisdämpfender als in den Mitgliedsländern mit niedrigeren Schuldenquoten. Damit ist die Transmission oder Übertragung der Geldpolitik also nicht einheitlich.“ Trotzdem kommt die Studie zu dem Schluss, die Spreads seien aus fundamentaler Sicht „gerechtfertigt“, damit wäre aber der Einsatz von TPI nicht gerechtfertigt.

Die EZB hat noch zwei weitere Programme, unter denen sie gezielt Anleihen einzelner Staaten kauft. Eines, unter dem Kürzel OMT bekannt, wurde in der Euro-Krise vor rund zehn Jahren geschaffen. Es ermöglicht diese Käufe nur, wenn ein Land sich zuvor dem Europäischen Rettungsschirm (ESM) unterstellt. Das aber würde jede Regierung als Schmach empfinden.

Deswegen wurde OMT noch nie aktiviert, hat aber zeitweise trotzdem sehr wirksam spekulative Attacken auf die Anleihen einzelner Länder verhindert, weil es stets wie eine Drohung aus dem Hintergrund wirkte, den Markt bei Bedarf schnell umzudrehen.

Ein weiteres Instrument ist einstweilen durch das Pandemie-Notfall-Programm (PEPP) gegeben, unter dem im großen Umfang Anleihen gekauft wurden. Netto werden unter PEPP zwar keine Papiere mehr zugekauft, aber die EZB kann den Ersatz auslaufender Papiere nutzen. Sie hat zuletzt so italienischen vor deutschen Staatspapieren den Vorzug gegeben und den Anstieg der Spreads schon gebremst.

Kritiker wie Robin Brooks, der Chefökonom der Großbankenorganisation IFF in Washington, befürchten allerdings seit Langem, dass die EZB mit ihren Käufen letztlich italienische Papiere so stützt, dass sie für private Investoren uninteressant werden – was dazu führen könnte, dass die EZB nur noch schwer aus ihrer Rolle als Nothelfer herauskommt.

