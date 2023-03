 Geldpolitik: „Noch nichts entschieden“ – Britischer Notenbankchef lässt Zinskurs offen

Mit zehn Zinserhöhungen in Serie hat die Bank of England den Leitzins auf insgesamt 4,0 Prozent angehoben. Wie es weiter geht lässt der Notenbankchef offen.

Der Gouverneur der britischen Notenbank lässt sich nicht in die Karten schauen. (Foto: Reuters) Andrew Bailey

London Der britische Notenbankchef Andrew Bailey hält sich mit Blick auf den weiteren Zinskurs bedeckt. Ein weiter steigender Leitzins könnte sich als angemessen erweisen, doch sei noch nichts entschieden, betonte er am Mittwoch. Es sei weder ausgemachte Sache, dass die Zinserhöhungen am Ende angelangt seien, noch, dass unweigerlich mehr getan werden müsse.

Die Bank von England (BoE) hatte im Kampf gegen die hartnäckig hohe Inflation den Leitzins im Februar um einen halben Punkt auf 4,0 Prozent angehoben. Es war bereits die zehnte Erhöhung in Serie. Für die März-Sitzung wird an den Finanzmärkten ein Schritt nach oben um einen Viertel-Prozentpunkt erwartet. Der Zinsgipfel dürfte demnach in der zweiten Jahreshälfte bei 4,75 Prozent erreicht werden.

Mehr: Die Zinswende frisst die Gewinne der EZB auf