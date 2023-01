Geldpolitik Notenbankchefs: Wohl weitere Zinsschritte nötig

Der französische Notenbankchef Villeroy rechnet mit weiteren Zinserhöhungen. Auch die Notenbankchefs Österreichs Finnlands sprechen sich dafür aus.

Mehrere europäische Notenbankchefs fordern, dass die EZB die Zinsen weiter erhöht. (Foto: Reuters) Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau

Frankfurt, Paris Frankreichs Notenbankchef Francois Villeroy de Galhau rechnet mit weiteren Zinserhöhungen der Europäischen Zentralbank (EZB) in den nächsten Monaten im Kampf gegen die hohe Teuerung. „Im Jahr 2023 werden in den kommenden Monaten neue Zinsanhebungen in einem pragmatischen Tempo sehr wahrscheinlich notwendig sein, um die Inflation in Richtung zwei Prozent zu bringen“, sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch im Finanzausschuss des französischen Senats.

Nachdem die Zinsen im Euroraum in den vergangenen Monaten bereits zusammengenommen um 2,50 Prozentpunkte angehoben worden seien, hätten sie inzwischen ein neutrales Niveau erreicht.

Aus Sicht von Österreichs Notenbank-Gouverneur Robert Holzmann darf die Europäische Zentralbank angesichts der Inflation im Euro-Raum ihren Zinserhöhungskurs nicht verlassen. Die Sätze müssten noch deutlich weiter steigen, um auf ein Niveau zu gelangen, das ausreichend restriktiv sei, teilte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in einer Präsentation für eine Konferenz in Wien mit.

Das sei erforderlich, um eine rechtzeitige Rückkehr der Inflation zum mittelfristigen Ziel von zwei Prozent zu erreichen. Die Teuerung im Euro-Raum lag im Dezember mit 9,2 Prozent immer noch mehr als vier Mal so hoch wie das Inflationsziel der Notenbank. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Holzmann rechnet zwar damit, dass sich die Inflation abschwächt. Aufgrund einer hohen Unsicherheit seien die Risiken aber weiterhin aufwärtsgerichtet, hieß es in der Präsentation. Finnlands Notenbankchef: „Signifikante Zinserhöhungen" nötig Auch Finnlands Notenbankchef Olli Rehn äußerte die Ansicht, dass die bisherigen Zinserhöhungen nicht ausreichen. „Die Zinsen werden noch deutlich steigen müssen", sagte das EZB-Ratsmitglied am Mittwoch in einem Webinar des Peterson Institute for International Economics. Es gelte Niveaus zu erreichen, die die Wirtschaft hinreichend bremsten, um eine zeitnahe Rückkehr zum mittelfristigen Inflationsziel von zwei Prozent sicherzustellen. „Somit halten wir Kurs", sagte er. „Dies bedeutet signifikante Zinserhöhungen auf den ausstehenden Sitzungen in diesem Winter." Abhängig sei dies von den Wirtschaftsdaten und der Entwicklung des Ausblicks. Die langfristigen und mittelfristigen Inflationserwartungen lägen derzeit noch relativ gut in der Spur, sagte Rehn. „Unsere Aufgabe ist es nun, dies zu bewahren, indem jetzt genügend starke Schritte unternommen werden, so dass wir einen hochgradig restriktiven geldpolitischen Schock in der Zukunft vermeiden können", führte Rehn aus. Die Euro-Wächter hatten im Dezember den Fuß etwas vom Gas genommen. Nach zwei großen Zinsschritten um jeweils 0,75 Prozentpunkte hoben sie die Schlüsselzinsen um 0,5 Prozentpunkte an. EZB-Präsidentin Christine Lagarde stellte weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Dabei signalisierte sie, dass wahrscheinlich auch auf den nächsten Sitzungen Anhebungen um jeweils einen halben Prozentpunkt anstehen werden. Die nächste EZB-Zinssitzung ist für den 2. Februar geplant. Mehr: Ist der Höhepunkt der Inflation jetzt überwunden?