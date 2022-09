Geldpolitik Notenbanken in Kanada und Polen erhöhen erneut die Zinsen

Ottawa / Warschau Die kanadische Notenbank geht weiter entschlossen gegen die Inflation vor. Der Leitzins werde um 0,75 Punkte auf 3,25 Prozent angehoben, teilte die Bank of Canada am Mittwoch mit. Experten hatten mit diesem Zinsschritt gerechnet. Im Juli hatte die Zentralbank den Leitzins um einen Punkt angehoben. Dies war die deutlichste Erhöhung seit 1998.

Die jetzige Erhöhung ist die fünfte in diesem Jahr. Zu Jahresbeginn hatte der Leitzins noch bei 0,25 Prozent gelegen. Die Jahresinflationsrate fiel im Juli zwar von 8,1 Prozent im Vormonat auf 7,6 Prozent. Die Bank of Canada verweist jedoch darauf, dass dies vor allem auf gefallene Benzinpreise zurückzuführen sei. Ansonsten sei eine Verbreiterung des Preisdrucks zu beobachten.

Auch die polnische Zentralbank hat ihren Leitzins angesichts der hohen Inflation erneut anhoben. Er steige von 6,50 auf 6,75 Prozent teilten die Währungshüter am Mittwoch in Warschau mit. Seit Oktober 2021 haben sie den Leitzins damit kräftig heraufgesetzt: Damals lag er noch bei 0,5 Prozent.

Grund für die Maßnahmen sind ebenfalls die stark steigenden Verbraucherpreise: Die Lebenshaltungskosten in Polen erhöhten sich im August um 16,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat und damit so stark wie seit über zwei Jahrzehnten nicht mehr. Höhere Zinsen machen Kredite teurer, was die Investitionen und Konsum dämpfen und so den Preisauftrieb in Zaum halten kann. Allerdings riskiert die Zentralbank damit, den Aufschwung abzuwürgen. Ministerpräsident Mateusz Morawiecki sagte deshalb, er erwarte ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus.

