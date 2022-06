Geldpolitik Notenbanker Bill Dudley: „Die Fed ist ein bisschen realistischer geworden“

Der ehemalige Chef der Fed New York lobt US-Notenbankchef Jerome Powell – aber nur mit Abstrichen. Hinsichtlich der Konjunktur ist der Ökonom pessimistisch.

Von 2009 bis 2018 war er Chef der regionalen Fed New York. (Foto: ddp) Bill Dudley

Frankfurt Der sehr erfahrene und profilierte Geldpolitiker Bill Dudley lobt die jüngsten Maßnahmen der US-Notenbank Fed. „Sie ist jetzt ein bisschen realistischer geworden“, sagt er im Gespräch mit dem Handelsblatt. Fed-Präsident Jerome Powell habe in der Pressekonferenz nach der Sitzung am Mittwoch endlich seine Zurückhaltung aufgegeben und den Kampf gegen die Inflation in den Vordergrund gestellt.

Dudley war von 2009 bis 2018 Chef der regionalen Fed New York und zu dieser Zeit einer der einflussreichsten Ökonomen des Landes. In seiner Amtszeit ist Dudley nicht als „Falke“ in Erscheinung getreten, also als Anhänger einer straffen Geldpolitik.