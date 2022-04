Geldpolitik Notenbanker geben deutliche Signale: Zinserhöhung der EZB rückt deutlich näher

Frankfurt Nach und nach festigt sich die Erwartung, dass die Europäische Zentralbank (EZB) schon im Juli zum ersten Mal die Zinsen erhöhen wird. Zurzeit liegt der offizielle Leitzins bei null, der wichtigere Zins für Einlagen der Geschäftsbanken bei der EZB bei minus 0,5 Prozent.

Ein derart früher Schritt würde Raum für noch mehr Zinsschritte im laufenden Jahr lassen. Relativ klar ist, dass die Notenbank ihre Anleihezukäufe im Sommer einstellen wird, sodass danach nur noch auslaufende Papiere ersetzt werden und die Bilanzsumme stabil bleibt. Dieser Stopp gilt nach wiederholten Aussagen der EZB als Voraussetzung für Zinserhöhungen.

Neben der hohen Inflation von zuletzt 7,5 Prozent im März im Euro-Raum sprechen einige Äußerungen von Mitgliedern des EZB-Rats für eine absehbare Zinserhöhung. So sagte Notenbankvize Luis de Guindos in einem Interview, der Juli sei „live“, was auch ohne nähere Erläuterung als deutliches Signal gewertet werden kann. Und Bundesbank-Chef Joachim Nagel sagte vor Kurzem, Anfang Juli könne mit einer ersten Zinsanhebung gerechnet werden. Der lettische Notenbankchef Martins Kazaks hält bis zu drei Zinsschritte im laufenden Jahr für möglich.

Greg Fuzesi, EZB-Experte bei der US-Bank JP Morgan, erwartet daher „eher im Juli als im September“ eine Zinserhöhung um 0,25 Prozentpunkte. Das entspricht etwa den heutigen Markterwartungen, wie Pilar Gomez Bravo, Anleiheexpertin der US-Fondsgesellschaft MfS, bestätigt. Weitere derartige Schritte sollte es Fuzesi zufolge im September und Dezember geben und dann noch einmal vier im kommenden Jahr. Damit wäre der Einlagenzins dann bei 1,25 Prozent.

Weil das immer noch unter der neutralen Rate von etwa zwei Prozent liegt, seien dann weitere Schritte im Jahr 2024 fällig, schreibt Fuzesi in einer Studie. Als „neutral“ gilt ein Zins, der die Wirtschaft weder bremst noch beschleunigt, wobei dieser Prozentsatz immer nur geschätzt werden kann. Nach der Logik von JP Morgan würde die EZB-Politik also erst 2024 nicht mehr expansiv wirken.

Rezessionswahrscheinlichkeit in den USA geringer als in Europa

Jari Stehn, Europa-Volkswirt der US-Bank Goldman Sachs, erwartet einen Stopp der Anleihekäufe für Ende Juni und dann dieselbe Abfolge an Zinserhöhungen wie Fuzesi bis auf 1,25 Prozent im kommenden Jahr. Eine deutliche wirtschaftliche Abschwächung könne zu einer langsameren Abfolge führen. Sollten sich Zweitrundeneffekte zeigen, also Lohnerhöhungen, die wiederum die Preise treiben, dann sei aber auch eine schnellere Abfolge möglich.

Die EZB steht ebenso wie die Fed in den USA unter Handlungsdruck. Dabei spielen Zweitrundeneffekte in Amerika eine deutlich größere Rolle als in Europa. Außerdem sind die USA weniger vom Krieg in der Ukraine betroffen. Dort ist daher eine Konjunkturschwäche oder Rezession weniger wahrscheinlich als hierzulande. Aber auch in den USA gibt es Befürchtungen, eine zu schnelle Straffung der Geldpolitik könne den Aufschwung nach der Pandemie abbremsen.

In Europa führen Politiker und Ökonomen Debatten zu der Frage, ob Deutschland und andere EU-Länder die Käufe von Öl und Gas aus Russland stoppen sollten. Es gibt mehrere Studien zu der Frage, die alle für diesen Fall mit einer Rezession rechnen. Sollte dieses Szenario eintreten, würden die Entscheidungen für die EZB noch schwerer.

