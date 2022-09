Geldpolitik Ökonomen reagieren positiv auf den größten EZB-Zinsschritt seit 2002

Europäische Zentralbank in Frankfurt

Die EZB hat am Donnerstag den größten Zinsschritt seit der Einführung des Euros in 2022 angekündigt.

Frankfurt/Berlin Die EZB stemmt sich mit dem größten Zinsschritt seit Einführung des Euro-Bargelds 2002 gegen die Rekordinflation. Die Währungshüter um EZB-Chefin Christine Lagarde beschlossen am Donnerstag, den sogenannten Hauptrefinanzierungssatz um einen Dreiviertel-Prozentpunkt auf 1,25 Prozent zu erhöhen. Die Währungshüter reagieren auf die ausufernde Inflation, die zuletzt mit 9,1 Prozent einen Höchststand erreichte.

Analysten sagten dazu in ersten Reaktionen:

„Die hohen Inflationsraten in Deutschland und Europa machen mir große Sorgen, und bis zu einer Trendwende wird noch einige Zeit ins Land gehen. Umso richtiger war die heutige Entscheidung der EZB, mit einem 75 Basispunkt-Zinsschritt ein deutliches Zeichen zu setzen und den konjunkturellen Kassandra-Rufen zu widerstehen.

Mit Blick auf die Revisionen der Inflations- und Wachstumsprognosen spiegelt der Zinsentscheid die neue Entschlossenheit der Notenbank wider, die Inflation zurück „auf Ziel“ zu bringen und vor allem die langfristigen Inflationserwartungen zu verankern. Dieser Kurs wird allerdings noch einige Opfer und notwendige, nachfrageseitige Anpassungen bei Haushalten, Unternehmen und dem Staat erfordern. Sollte die EZB hingegen zu früh lockern, läuft sie Gefahr, dass erreichte Erfolge vergeblich waren und die langfristigen, ökonomischen Kosten der Inflationsreduzierung nur gestiegen sind.“

Bastian Hepperle, Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank

„Nicht kleckern, sondern klotzen, solange es noch geht. Die EZB geht mit dem 'Jumbo'-Zinsschritt energischer gegen den massiven Inflationsanstieg vor. Auf die stark eingetrübten Konjunkturaussichten wird vorerst keine Rücksicht genommen. Weitere Zinserhöhungen sind unterwegs, bis im Winterhalbjahr der Rezessionsgeist wirklich spukt.

Dann ist mehr Zoff innerhalb des EZB-Rats und größerer Widerstand gegen höhere Leitzinsen absehbar. Schon jetzt bestehen unterschiedliche Einschätzungen über das Ausmaß von Lohnsteigerungen und einer Entkoppelung langfristiger Inflationserwartungen.“

Jörg Krämer, Commerzbank-Chefvolkswirt

„Es ist gut, dass sich die EZB zu einem großen Zinsschritt um 75 Basispunkte durchgerungen hat. Jetzt kommt es darauf an, dass sie ihre Leitzinsen in den kommenden Monaten trotz steigender Rezessionsrisiken auch tatsächlich weiter kräftig anhebt. Sie sollte zügig über das konjunkturneutrale Zinsniveau hinausgehen, das ich bei 2,5 bis 3 Prozent sehe. Andernfalls büßt sie weiter an Glaubwürdigkeit ein, und die deutlich gestiegenen langfristigen Inflationserwartungen der Bürger drohen zu einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung zu werden.“

Michael Heise, Chefökonom HQ Trust

„Es ist für die Wirtschaft besser, wenn die EZB die Zinsen schnell anhebt, anstatt das Bremsmanöver und die Unsicherheit über lange Zeit zu strecken. Mit der Anhebung der Leitzinsen um 75 Basispunkte sendet die EZB ein Signal der Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation. Angesichts des Verbraucherpreisanstiegs von über neun Prozent und der Wertverluste des Euro war diese späte Einsicht dringend erforderlich.“

