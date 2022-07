Geldpolitik Ratsmitglied Holzmann: EZB würde moderate Rezession in Kauf nehmen müssen

Die EZB-Ratsmitglieder Robert Holzmann und Martins Kazaks sehen Bedarf für weitere Leitzinserhöhungen. Maßnahmen gegen die Inflation hätten Priorität.

Einige Marktvertreter wetten bereits auf eine Leitzins-Straffung um 130 Basispunkte. (Foto: dpa) Zentrale der EZB in Frankfurt

Wien Die Europäische Zentralbank würde gegebenenfalls eine moderate Rezession in Kauf nehmen müssen, um den Preisdruck einzudämmen, sagte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann. „Wir hoffen, dass das nicht notwendig sein wird“, so der Gouverneur der Oesterreichischen Nationalbank am Sonntag in der Nachrichtensendung ZiB 2.

Derzeit liege die langfristige Inflationserwartung nur leicht über der Marke von zwei Prozent. Jedoch gebe es „einige Hinweise, dass das stärker steigen könnte“.

Die Währungshüter des Euroraums haben in diesem Monat die Leitzinsen um einen halben Prozentpunkt und damit mehr als erwartet erhöht. EZB-Präsidentin Christine Lagarde hat angekündigt, mit der Straffung fortzufahren, bis die Inflation wieder das Zwei-Prozent-Ziel der Notenbank erreicht hat.

Holzmann zufolge wird das Ausmaß einer Zinserhöhung im September von der Entwicklung der Wirtschaftsaussichten abhängen. Es könne eine weitere Anhebung um 50 Basispunkte geben, eine größere oder eine kleinere.

