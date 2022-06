Geldpolitik Russische Notenbank senkt Leitzins erneut

Der Leitzins in Russland liegt nun bei 9,5 Prozent – und damit auf dem Vorkrisenniveau. Die Bank senkt außerdem ihre Inflationsprognose.

Anfang April hatte die Bank Rossii ihren Leitzins auf 17 Prozent heruntergesetzt. (Foto: imago images/ITAR-TASS) Russische Zentralbank

Moskau Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik trotz der anhaltenden Sanktionen gegen das Land erneut gelockert. Der Leitzins werde um 1,5 Prozentpunkte auf 9,5 Prozent reduziert, teilte die Zentralbank am Freitag in Moskau mit. Volkswirte hatten im Schnitt mit einer etwas weniger deutlichen Zinssenkung auf 10,0 Prozent gerechnet. Es ist die vierte Zinssenkung in Folge. Die Notenbank stellte weitere Senkungen in diesem Jahr in Aussicht.

In der Begründung des Schrittes von Seiten der Notenbank heißt es, das „externe Umfeld für die russische Wirtschaft bleibt herausfordernd und schränkt wirtschaftliche Aktivitäten erheblich ein“. Zugleich verringere sich die Inflation aber schneller als im April erwartet, während der Rückgang wirtschaftlicher Aktivitäten geringer ausfalle als antizipiert.

Bei der Inflation gibt sich die Notenbank optimistisch. Gemäß ihrer Prognose werde die jährliche Inflation „angesichts der aktuellen geldpolitischen Ausrichtung" 2022 zwischen 14 und 17 Prozent betragen, 2023 dann auf fünf bis sieben Prozent und 2024 wieder auf vier Prozent zurückgehen – dem Inflationsziel der russischen Notenbank. Die Jahresinflationsrate hatte im Mai allerdings trotz eines Rückgangs immer noch bei 17,1 Prozent gelegen. Zudem kündigte die Zentralbank an, die „Notwendigkeit einer Leitzinssenkung" auf ihren kommenden Sitzungen zu prüfen. Die nächste Sitzung zur Zinsüberprüfung will die Notenbank am 22. Juli abhalten.

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Noch Ende Februar hatte die Notenbank den Leitzins drastisch um 10,5 Punkte auf 20 Prozent angehoben. Sie reagierte damit auf die Sanktionen des Westens, die nach dem Beginn des Kriegs gegen die Ukraine beschlossen worden waren. Mit ihrer Zinserhöhung wollte die Notenbank damals der Abwertung der Landeswährung Rubel und Inflationsgefahren entgegenwirken. Zuletzt hat sich der Rubel deutlich erholt. Er liegt nun sogar über dem Niveau vor dem Kriegsbeginn. Mehr: Ukrainische Zentralbank hebt Leitzins auf 25 Prozent an