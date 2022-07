Geldpolitik Russische Notenbank senkt Leitzins kräftig

Die Inflation in Russland liegt auf hohem Niveau, ist aber tendenziell rückläufig. Nun reagiert die Zentralbank mit einem weiteren Zinsschritt nach unten.

Die russische Zentralbank beschließt die fünfte Zinssenkung in Folge. Zu Kriegsbeginn hatte die Notenbank ihren Leitzins drastisch auf 20 Prozent erhöht, um die Abwertung des Rubels zu stoppen. (Foto: Reuters) Präsidentin der russischen Zentralbank, Elwira Nabiullina

Riga Die russische Notenbank hat ihre Geldpolitik trotz der anhaltenden Sanktionen gegen Russland erneut gelockert. Das Direktorium senkte den Leitzins um 1,5 Prozentpunkte auf 8,0 Prozent, wie die Zentralbank am Freitag in Moskau mitteilte. Es ist die fünfte Zinssenkung in Folge. Analysten hatten mit einer Reduzierung auf 9,0 oder 8,5 Prozent gerechnet.

Damit liegt der Zinssatz unter dem Niveau von vor Beginn des russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine am 24. Februar. Kurz nach Invasionsbeginn hatte die Notenbank ihren Leitzins am 28. Februar drastisch von 9,5 auf 20 Prozent angehoben.

Die Zentralbank reagierte damit auf die Sanktionen, die von westlichen Staaten verhängt wurden, und versuchte, den Wertverfall der russischen Währung Rubel zu stoppen. Später senkte die Bank den Leitzins dann auf 17 Prozent.