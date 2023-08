Geldpolitik Russische Zentralbank signalisiert inmitten von Rubel-Schwäche eine Zinserhöhung

101 Rubel kostet ein Dollar derzeit, damit ist die Landeswährung so schwach wie zu Beginn des Angriffskriegs gegen die Ukraine. Ökonomen stellen den Einfluss der Zentralbank jedoch in Frage.

Bisher waren die Stützungsversuche der Zentralbank-Leiterin für die Währung wirkungslos. (Foto: IMAGO/SNA) Elwira Nabiullina bei einer Pressekonferenz

Moskau Vor dem Hintergrund der Rubel-Talfahrt und steigender Inflationsgefahr verdichten sich in Russland die Hinweise auf eine Zinserhöhung. Die Nachrichtenagentur Interfax meldete am Montag unter Berufung auf die Zentralbank, eine Anhebung auf der nächsten regulären Sitzung im September sei möglich.

Zudem sehe die Notenbank keine Gefahr für die Finanzstabilität in Russland durch den Verfall des Rubel. Die Landeswährung verlor zu Wochenbeginn anderthalb Prozent auf 101,16 gegenüber dem Dollar und war damit so schwach wie seit März 2022 nicht mehr. Damals war die Devise nach Russlands Angriff auf die Ukraine Ende Februar wegen der gestiegenen Energiepreise für einige Wochen in die Höhe gesprungen. Der Rubel hat dieses Jahr bereits rund 30 Prozent an Außenwert gegenüber dem Dollar eingebüßt.

Maxim Oreschkin, der Wirtschaftsberater von Präsident Wladimir Putin, betonte in einem Kommentar, der Kreml wolle einen starken Rubel sehen und erwarte eine baldige Normalisierung. Dies gilt als möglicher Fingerzeig, dass die Zentralbank bereits vor ihrer nächsten geplanten Zinssitzung Mitte September aktiv werden sollte. „Die Hauptursache für die Schwächung des Rubel und die Beschleunigung der Inflation ist die lockere Geldpolitik“, schrieb Oreschkin. Die Wahrscheinlichkeit einer Zinsanhebung im September sei hoch, hatte der Vizechef der Zentralbank, Alexej Sabotkin, am Freitag gesagt. Die Währungshüter in Moskau hatten den Leitzins im Juli erstmals seit den Anfängen der Invasion der Ukraine wieder erhöht – und dies überraschend kräftig um einen vollen Punkt auf 8,5 Prozent. Die Teuerungsrate ist im Juli mit 4,3 Prozent über die von der Zentralbank angestrebte Marke von 4,0 Prozent hinausgeschossen. Die Notenbank rechnet damit, dass sie dieses Jahr bei 5,0 bis 6,5 Prozent landen wird und erst 2024 zum Stabilitätsziel zurückkehren wird. „Zentralbank hat nicht die volle Kontrolle“ Mit den steigenden Inflationsgefahren geht die Schwäche des Rubel einher, gegen die die Notenbank mit dem Verkauf von Devisenbeständen ankämpft. Die Währungshüter haben mit einer flexiblen Zinsreaktion maßgeblich dazu beigetragen, die wirtschaftlichen Auswirkungen des Ukraine-Konflikts und der westlichen Sanktionen gegen Russland abzupuffern. „Die Zentralbank hat nicht die volle Kontrolle“, sagte der Moskauer Ökonom Ian Melkumow. Sie verfüge zwar über kraftvolle Instrumente, nutze diese derzeit aber nur ungern. Die Zentralbank könne die Zinsen zwar drastisch anheben, so wie sie es nach Beginn der vom Kreml als ‚spezielle Militäroperation“ bezeichneten Invasion der Ukraine bereits getan habe. Bereits eine Erhöhung auf 15 Prozent würde aus Sicht des Experten den Rückgang des Rubel stoppen. Aber die Zentralbank wolle die Wirtschaft nicht mit einem solch großen Schritt abwürgen. Grund für die Schwäche der Währung sind Experten zufolge die Sanktionen der westlichen Länder sowie ihre Maßnahmen, sich von russischem Öl, Gas und Kohle unabhängig zu machen. Moskau versucht seitdem zwar, größere Mengen der Energieträger nach China zu verkaufen, aber auch die Volksrepublik zeigt zuletzt Zeichen der Schwäche. Bisherige Stützungsmaßnahmen ohne Erfolg „Russland exportiert zwar immer noch Brennstoffe, aber nicht mehr so viel wie früher, und auch der Krieg in der Ukraine frisst viele Ressourcen auf“, kommentierte etwa Viktor Szabo, Portfoliomanager der britischen Versicherungsgruppe abrdn. Auch der versuchte Söldner-Aufstand in Russland Ende Juni gab der Devise einen starken Schub nach Unten. Seitdem der Rubel die Spanne von 80 bis 90 gegenüber dem Dollar verließ, versuchen Präsident Wladimir Putin und Zentralbankchefin Elwira Nabiullina, die Währung zu stützen. Vergangene Woche kündigte die Bank Rossii etwa an, sie würde bis auf weiteres Fremdwährungen im Volumen von umgerechnet 21,5 Millionen Euro pro Tag verkaufen. Bislang waren Käufe von 4,7 Millionen Euro täglich erwartet worden. Auf diese Meldung reagierte der Rubel-Kurs aber nur kurzzeitig. Mehr: Moskau arbeitet an Rückzugsmöglichkeit für ausländische Banken