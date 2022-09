Geldpolitik Schweizer Notenbank erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte – und gibt Negativzinsen auf

Die Notenbank hebt ihren Leitzins erneut an. Damit sind die Negativzinsen der SNB nach beinahe acht Jahren Geschichte.

Die SNB geht vorerst von einem erhöhten Teuerungsniveau aus. (Foto: dpa) Schweizer Notenbank

Zürich Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hebt ihren Leitzins weiter an und gibt als eine der letzten Zentralbanken die Negativzinsen auf. Angesicht eines erneut gestiegenen Inflationsdrucks wird der SNB-Leitzins um 0,75 Prozentpunkte auf 0,5 Prozent angehoben, teilte die SNB am Donnerstag mit.

Die Schweizer Währungshüter folgen mit ihrem Vorgehen anderen wichtigen Zentralbanken: Die US-Notenbank Fed und die Europäische Zentralbank (EZB) hatten wegen der hartnäckigen Teuerung zuletzt stark an der Zinsschraube gedreht. Die japanische Zentralbank hielt am Donnerstag an ihrem Zielzins von minus 0,1 Prozent fest.

Es sei nicht auszuschließen, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein werden, um die Preisstabilität in der mittleren Frist zu gewährleisten, erklärte die SNB weiter. Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, will die Notenbank bei Bedarf am Devisenmarkt eingreifen. Die SNB hatte 2021 für 21,1 Milliarden Franken Fremdwährungen gekauft.

Mit der jetzigen Zinserhöhung sind die Negativzinsen der SNB nach beinahe acht Jahren Geschichte. Die Notenbank hatte diese am 18. Dezember 2014 eingeführt, zuerst mit einem Zins von minus 0,25 Prozent. Im Januar 2015 wurde der Leitzins mit der Aufgabe des Euro-Mindestkurses auf das rekordtiefe Niveau von minus 0,75 Prozent gesenkt. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Im Juni hatte die SNB dann nach mehr als sieben Jahren geldpolitischem Beharrens den Leitzins auf minus 0,25 Prozent angehoben. Seither ist die Teuerung in der Schweiz weiter gestiegen und auch der Druck auf das dreiköpfige SNB-Direktorium, sich der steigenden Inflation in der Schweiz entgegenzustemmen, hatte zuletzt zugenommen. Für August wiesen die Statistiker eine Inflation von 3,5 Prozent aus. Im Vergleich zu mehr als acht Prozent in den USA und mehr als neun Prozent in der Euro-Zone ist die Teuerung vergleichsweise moderat, sie zieht seit mehreren Monaten aber stärker an als von der Notenbank angepeilt, die zwischen null und zwei Prozent anstrebt. Die SNB geht vorerst von einem erhöhten Teuerungsniveau aus. Sie rechnet im gesamten Jahr 2022 nun mit einer Inflation von drei Prozent, nachdem sie im Juni noch 2,8 Prozent veranschlagt hatte. Im kommenden Jahr werden 2,4 (bislang: 1,9) Prozent erwartet und 2024 dann 1,7 (bislang: 1,6) Prozent. Die Wachstumsaussichten der Schweiz schätzt die SNB nun etwas pessimistischer ein. Konjunkturbremsend würden insbesondere die Energiesituation in Europa, die teuerungsbedingten Kaufkraftverluste sowie die strafferen Finanzierungsbedingungen wirken, wie es hieß. Sie rechnet 2022 nun mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um rund zwei (bislang: rund 2,5) Prozent. Mehr: Fed erhöht Leitzins um 0,75 Prozentpunkte – „Arbeitsmarkt aus dem Gleichgewicht“