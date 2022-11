Geldpolitik Schweizer Notenbank: Gegenwärtige Geldpolitik ist zu locker

SNB-Präsident Thomas Jordan findet die derzeitige Geldpolitik nicht restriktiv genug, um mittelfristig wieder Preisstabilität zu erreichen.

Der nächste Zinsentscheid der Schweizer Notenbank ist auf den 15. Dezember angesetzt. (Foto: dpa) Schweizer Notenbank

Bern Die Schweizerische Nationalbank ist bereit, „alle notwendigen Maßnahmen“ zu ergreifen, um die Inflation wieder in den Zielbereich von null bis zwei Prozent zu drücken. Die derzeitige Geldpolitik sei nicht restriktiv genug, um mittelfristig wieder Preisstabilität zu erreichen, wie SNB-Präsident Thomas Jordan am Freitag auf einer Veranstaltung in Bern sagte.

Die Notenbank werde die Leitzinsen sowie Devisentransaktionen nutzen, um ihr Ziel zu erreichen. Zuletzt lag die Teuerung in der Schweiz bei 3,0 Prozent. Der nächste Zinsentscheid der SNB ist auf den 15. Dezember angesetzt.

