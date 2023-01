Geldpolitik Schweizer Notenbank schreibt Rekordverlust von 132 Milliarden Franken

Die Zinswende drückt den Wert der Währungsreserve massiv. Das Eigenkapital der Notenbank könnte schon bald auf null sinken. Auch die Dividende dürfte länger ausfallen.

Die Notenbank hatte jahrelang Fremdwährungen gekauft, um eine wirtschaftsschädliche Aufwertung des Franken zu unterbinden. (Foto: dpa) Schweizer Notenbank

Zürich Die Schweizer Nationalbank (SNB) hat so viel Verlust ausgewiesen wie noch nie in ihrer 116-jährigen Geschichte: Sie verbuchte ein Minus von 132 Milliarden Franken (rund 134 Milliarden Euro). Der Grund ist, dass die Zinswende in den USA und Europa den Wert der Dollar- und Euro-Reserven massiv gedrückt hat.

Die SNB verfügt über Devisenreserven in Höhe von rund 800 Milliarden Franken. Sie hatte in den vergangenen Jahren im großen Stil Landeswährung hauptsächlich gegen Dollar und Euro verkauft, um eine unkontrollierte Aufwertung des Franken zu verhindern.

Die Devisenreserve hat die SNB unter anderem in Euro und Dollar notierten Wertpapieren investiert. Wegen der Anhebung der Zinsen durch die US-Notenbank Federal Reserve und die EZB sind auf diese Investments hohe Kursverluste angefallen.