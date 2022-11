Geldpolitik SNB-Chef Jordan will Preisstabilität durch „entschlossenes Handeln“ sichern

Die Schweizer Nationalbank hat im September die Ära der Negativzinsen beendet. Notenbankchef Jordan will auch zukünftig entschlossen Handeln.

Der Chef der Schweizer Nationalbank stellt weitere Zinserhöhungen in Aussicht. (Foto: Reuters) Thomas Jordan

Zürich Der Schweizer Notenbankchef Thomas Jordan hat ein entschlossenes Vorgehen zur Sicherung der Preisstabilität in Aussicht gestellt. Die Schweizerische Nationalbank (SNB) strebe keine Feinabstimmung der Teuerung innerhalb ihres Zielbandes von null bis zwei Prozent an, sagte Jordan am Mittwoch bei einer von der Zentralbank veranstalteten Konferenz in Zürich.

„Wenn wir jedoch mit großen Schocks konfrontiert werden, die das Risiko einer anhaltenden Abweichung der Inflation von der Spanne erhöhen, ist ein entschlossenes Handeln erforderlich, unabhängig davon, ob diese Bewegungen unterhalb oder oberhalb der Spanne liegen“, erklärte der SNB-Präsident. „Das entschlossene Handeln heute steht im Einklang mit unserer entschlossenen Reaktion auf Deflationsdruck in der Vergangenheit.“

Die SNB hatte angesichts der anziehenden Inflation im Juni die Zinswende eingeleitet. Im September ließ sie die Ära der Negativzinsen hinter sich und hat die Finanzmärkte seither wiederholt auf weiter anziehende Zinsen eingestimmt.

