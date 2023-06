Geldpolitik SNB: Pilotprojekt für digitales Zentralbankgeld noch dieses Jahr

Mit dem Pilotprojekt will die Schweizerische Nationalbank echte Transaktionen mit digitalem Zentralbankgeld mit Marktteilnehmern testen.

Rund um den Globus arbeiten Zentralbanken an Digitalwährungen. (Foto: IMAGO/Geisser) Schweizerische Nationalbank

Zürich Die Schweizerische Nationalbank (SNB) will noch im laufenden Jahr ein Pilotprojekt mit digitalem Zentralbankgeld für den Zahlungsverkehr zwischen Banken starten. „Es handelt sich nicht nur um ein Experiment, sondern um echtes Geld, das den Bankreserven entspricht“, sagte SNB-Präsident Thomas Jordan am Montag auf einer Veranstaltung in Zürich.

„Ziel ist es, echte Transaktionen mit Marktteilnehmern zu testen.“ Ausgegeben werden soll die Wholesale Central Bank Digital Currency (CBDC) an der Digitalbörse der Schweizer Börse SIX. Das Projekt sei vorerst für eine begrenzte Zeit gedacht, erklärte Jordan.

Rund um den Globus arbeiten Zentralbanken an Digitalwährungen. So will die Europäische Kommission noch in diesem Monat die Basis für ein Projekt der Europäischen Zentralbank (EZB) für einen Digital-Euro legen.

Die SNB hat bereits im vergangenen November gemeinsam mit den Notenbanken Frankreichs und Singapurs sowie der Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) einen Versuch gestartet, grenzüberschreitende Transaktionen mit hypothetischen CBDC in Franken, Euro und Singapur-Dollar abzuwickeln. Auch der Internationale Währungsfonds (IWF) arbeitet an einer Plattform für digitales Zentralbankgeld.