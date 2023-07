 Geldpolitik: So hat die Zinswende das Machtgefüge in der EZB verschoben

Vor einem Jahr hat die EZB erstmals die Zinsen angehoben. Allmählich nähert sich der Kampf gegen die Inflation dem Ende – das stellt die EZB vor eine völlig neue Herausforderung.

Philip Lane, Isabel Schnabel, Christine Lagarde und Joachim Nagel. (Foto: Bloomberg, Reuters, dpa, mauritius images) Wichtige Köpfe im EZB-Rat

Frankfurt Wenn es darum geht, Entschlossenheit zu zeigen, scheut Christine Lagarde auch vor drastischen Vergleichen nicht zurück. „Die Inflation ist ein Monster, das wir bekämpfen müssen“, sagte sie im Frühjahr. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB) sieht den Kampf gegen die steigenden Preise als ein Drama in mehreren Akten – sie selbst ist die Hauptperson dieses Dramas, das mit der Covidpandemie begann, mit drastischen Zinserhöhungen seinen Höhepunkt erreichte und immer noch auf den Schlussvorhang wartet.

Mindestens eine weitere Zinserhöhung dürfte die Notenbank in dieser Woche beschließen. Noch immer ist nicht klar, wie die Langfristwirkungen der geldpolitischen Wende aussehen und ob die striktere Geldpolitik die Euro-Zone in eine tiefe Wirtschaftskrise stürzt. Der erste große Kampf gegen die Inflation in der Geschichte der Notenbank sorgte dafür, dass sich Rollen und Macht innerhalb der EZB verschoben haben, das trifft Lagarde selbst, aber auch viele ihrer Kollegen.

Lagarde – die Krisenmanagerin

