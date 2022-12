Geldpolitik Sorge vor Lohn-Preis-Spirale: SNB verdoppelt Leitzins auf 1,0 Prozent

Die Schweizerische Nationalbank hebt die Zinsen zum dritten Mal in Folge an. Auch weitere Zinserhöhungen schließt die Notenbank nicht aus.

Zürich Die Schweizerische Nationalbank (SNB) erhöht wegen des andauernden Inflationsdrucks das dritte Mal in Folge die Zinsen. Der SNB-Leitzins werde um 0,5 Prozentpunkte auf 1,0 Prozent angehoben, wie die Notenbank am Donnerstag mitteilte. Gleichzeitig signalisierte die Zentralbank, dass weitere Zinserhöhungen nötig sein könnten, um mittelfristig Preisstabilität zu gewährleisten. Um für angemessene monetäre Bedingungen zu sorgen, will die SNB zudem bei Bedarf am Devisenmarkt intervenieren.

Notenbankchef Thomas Jordan sagte: „Die Inflation ist seit August etwas zurückgegangen.“ Derzeit notiert die Teuerungsrate in der Schweiz bei drei Prozent. „Diese Entwicklung ist zwar erfreulich; für eine Entwarnung ist es jedoch zu früh“, stellte Jordan klar. Die Inflation liege immer noch deutlich über dem Niveau, das die SNB als Preisstabilität definiert. Die eidgenössische Notenbank hat sich einen Zielkorridor von null bis zwei Prozent verordnet.