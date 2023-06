Geldpolitik Spaniens Notenbankchef: Zinskurs nach Juli steht noch nicht fest

Madrid Der Zinskurs der Europäische Zentralbank (EZB) nach dem Juli ist aus Sicht von Spaniens Notenbankchef Pablo Hernandez de Cos noch unklar. "Wir haben noch eine Wegstrecke vor uns und werden die Zinssätze im Juli erneut anheben müssen", sagte das EZB-Ratsmitglied am Freitag auf einer Konferenz im spanischen Santander. "Es ist jedoch nicht möglich, Entscheidungen nach dieser Sitzung vorherzusagen," merkte er an. Das nächste Zinstreffen der Währungshüter ist für den 27. Juli in Frankfurt geplant.

Die EZB hatte im Sommer 2022 mit einer Serie von Zinserhöhungen im Kampf gegen die hohe Inflation begonnen. Am Donnerstag vor einer Woche setzte sie erneut die Zinsen nach oben - es war bereits der achten Schritt in Folge. Der an den Finanzmärkten richtungsweisende Einlagensatz, den Geldhäuser für das Parken überschüssiger Gelder von der Notenbank erhalten, liegt damit inzwischen bei 3,50 Prozent. Das ist das höchste Niveau seit 22 Jahren. Für den Juli signalisierte EZB-Präsidentin Christine Lagarde nach dem Zinsbeschluss einen weiteren Schritt nach oben.

Am Donnerstag signalisierten bereits andere Notenbanker, dass sie weiterhin planen, die Zinsen anzuheben. So sprach etwa der Chef der US-Notenbank Jerome Powell davon, die Zinsen eventuell noch zweimal in diesem Jahr zu erhöhen. Bundesbank-Präsident Joachim Nagel sagte ebenfalls, dass das Zinsniveau noch nicht hoch genug sei. Und die englische Zentralbank hob ihren Leitzins stärker an, als zuvor erwartet worden war.

