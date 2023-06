Der neue Kurs der Fed sorgt für Kritik. Die zwei weiteren Zinsschritte, die die US-Notenbanker nun in Aussicht gestellt haben, halten viele für zu aggressiv.

Der Notenbanker sagte, die Fed sei „bei der Inflationsbekämpfung noch nicht am Ziel“. (Foto: AP) Der Fed-Vorsitzende Jerome Powell

Washington Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hat mit ihrer am Mittwoch verkündeten Strategie neue Unsicherheiten an der Wall Street ausgelöst. Zwar hatten viele Investoren die angekündigte Zinspause im Vorfeld erwartet und eingefordert. Doch die künftigen Pläne der Notenbanker sind aggressiver, als das noch im Mai signalisiert worden war. Anleger müssten sich daher auf eine neue Phase der Volatilität an den Märkten einstellen, warnt Pierre Veyret, Analyst beim Brokerhaus Activtrades.

Amerikas Währungshüter erwarten, dass sie in diesem Jahr noch zweimal die Zinsen anheben werden. Das geht aus den ökonomischen Prognosen der Fed hervor, die am Mittwoch ebenfalls veröffentlicht wurden. Marktteilnehmer hatten mit maximal einem weiteren Zinsschritt gerechnet, nachdem die Fed den Leitzins in den vergangenen 15 Monaten im Rekordtempo auf die Spanne von 5.0 bis 5,25 Prozent angehoben hatte.

