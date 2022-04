Geldpolitik Studie: EZB genießt in unteren Einkommensschichten weniger Vertrauen

Die Notenbank hat laut einer eigenen Untersuchung Akzeptanzprobleme in Haushalten mit einem Jahreseinkommen von weniger als 20.000 Euro. Die Autoren raten de EZB, ihre Ziele deutlicher zu erläutern.

Die hohe Inflation setzt die Notenbank derzeit unter Druck. (Foto: dpa) EZB-Gebäude in Frankfurt

Berlin Die seit Jahren auf Niedrigzinskurs steuernde Europäische Zentralbank hat laut einer eigenen Studie gewisse Akzeptanzprobleme in Haushalten mit niedrigen Einkommen. Demnach ist das Vertrauen in die EZB, in die jeweilige nationale Notenbank und die EU-Kommission dort am niedrigsten, wo Menschen über ein Jahreseinkommen von weniger als 20.000 Euro verfügen.

Wie aus dem am Mittwoch veröffentlichten Fachartikel hervorgeht, leidet das Vertrauen dieser Einkommensgruppe insbesondere in den Staaten der Euro-Zone, in denen eine größere soziale Kluft zwischen Arm und Reich klafft.

Die Autoren des EZB-Artikels stützen ihre Informationen auf Daten aus sechs Euro-Zonen-Staaten: Demnach bezeichnen mehr als 75 Prozent der Befragten in Belgien, Spanien und Italien die Schere zwischen Arm und Reich in ihren Ländern als zu groß.

In Belgien, Deutschland, Frankreich und den Niederlanden ist dieses Gefühl in den unteren Einkommensschichten jeweils weit stärker ausgeprägt als bei Wohlhabenden. In Deutschland und Frankreich ist zugleich das Vertrauen in die EZB bei denjenigen schwächer ausgeprägt, die eine starke soziale Kluft in ihrem Land wahrnehmen – dies auch unabhängig von Erwerbsstatus oder Bildungsniveau. Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen Die Autoren empfehlen, dass die EZB noch stärker erläutern sollte, wie sie mit dem Verfolgen ihres in den EU-Verträgen festgelegten Mandats der Sicherung der Preisstabilität zur wirtschaftlichen Stabilität beitragen und sozialen Unterschieden entgegenwirken könne. In Deutschland dämpft vor allem die mit 7,3 Prozent höchste Inflation seit Ende 1981 die Konsumlaune. Die im Zuge des Ukrainekriegs weiter angestiegenen Preise für Energie sowie Lieferengpässe sorgen für eine starke Teuerung, die an der Kaufkraft der Verbraucher nagt – insbesondere in unteren Einkommensschichten. Zugleich sind die Preise für deutsche Wohnimmobilien in Zeiten niedriger Zinsen massiv angestiegen. Die Bundesbank warnt seit längerem vor zunehmenden Gefahren auf dem deutschen Immobilienmarkt. Mehr: Zinserhöhung der EZB rückt deutlich näher