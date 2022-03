Geldpolitik Tschechiens Notenbank hebt Leitzins auf höchstes Niveau seit 2001

Auch in Tschechien hat die Inflation deutlich angezogen. Die Zentralbank in Prag hebt den Leitzins un um einen halben Punkt auf 5,00 Prozent an.

Zinsschritt im Rahmen der Erwartungen. (Foto: Reuters) Notenbank in Prag Prag Mit einem kräftigen Schritt nach oben hat die Notenbank Tschechiens den Leitzins auf das höchste Niveau seit über 20 Jahren gehievt. Sie erhöhte ihn am Donnerstag um einen halben Punkt auf 5,00 Prozent. Dies ist der höchste Stand seit 2001. Experten hatten damit gerechnet. Die Währungshüter in Prag sehen sich wie viele andere Notenbanken auf der Welt mit einem rasanten Preisauftrieb konfrontiert, der durch den Ukraine-Konflikt noch verstärkt wird. Die tschechische Zentralbank hat seit Juni vergangenen Jahres bereits mit einer Serie von Zinserhöhungen versucht, der Inflation Einhalt zu gebieten. Die Verbraucherpreise sind im Februar mit 11,1 Prozent so stark gestiegen wie seit 24 Jahren nicht mehr. Mehr: EZB-Chefvolkswirt – Mittelfristig wird Inflation nach Höhenflug bei Zielwert landen Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

