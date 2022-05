Geldpolitik Tschechische Notenbank erhöht Leitzins auf 5,75 Prozent

Der Leitzins in Tschechien steigt von Freitag an um 0,75 Punkte auf 5,75 Prozent. Er liegt damit so hoch wie zuletzt 1999.

Die Notenbank erhöht erneut den Leitzins. (Foto: Reuters) Notenbank in Prag Prag Die tschechische Nationalbank hat ihren Leitzins weiter erhöht. Er steigt von Freitag an um 0,75 Punkte auf 5,75 Prozent, wie eine Sprecherin am Donnerstag in Prag mitteilte. Der Leitzins liegt damit so hoch wie zuletzt 1999. Hintergrund ist die Inflation, die durch die steigenden Energiepreise aufgrund des Ukraine-Kriegs angeheizt wird. Im März lag die Preissteigerung im Jahresvergleich bei 12,7 Prozent. Die Zentralbank hatte die Zügel zuletzt Ende März angezogen. Das EU-Mitglied Tschechien hat mit der Krone eine eigene Währung. Mehr: Bank of England hebt erneut den Leitzins an – Rezession droht Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

dpa