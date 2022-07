Geldpolitik Türkische Inflation steigt auf 78 Prozent – doch die Wirtschaft brummt

Die Preise haben sich in einem Jahr fast verdoppelt, doch der Kollaps der türkischen Wirtschaft lässt auf sich warten. Restaurants sind weiter voll und Handwerker werden knapp.

Die Preise in der Türkei steigen immer weiter. (Foto: Bloomberg) Fußgängerzone in Ankara

Istanbul Die Inflation in der Türkei steigt weiter. Im Juni erhöhten sich die Lebenshaltungskosten gegenüber dem Vorjahresmonat auf 78,62 Prozent, wie das nationale Statistikamt am Montag in Ankara mitteilte. Im Vormonat hatte die Teuerungsrate 73,5 Prozent betragen.

Das klingt nach sozialem Sprengstoff, nach Krise und nach Kollaps. Doch die Wirtschaft brummt. In der größten türkischen Metropole sind die Restaurants gefüllt. Die Arbeitslosigkeit ist seit Monaten konstant, Flugzeuge im gesamten Land sind oft bis auf den letzten Platz gefüllt. Und wer Handwerkern einen Auftrag geben will, bekommt immer häufiger zu hören, dass sie zunächst eine Reihe anderer Arbeiten abzuschließen haben.

Jetzt weiterlesen Erhalten Sie Zugriff zu diesem und jedem weiteren Artikel im Web und in unserer App für 4 Wochen kostenlos. Weiter Sie sind bereits registriert? Jetzt einloggen