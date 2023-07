Geldpolitik Türkische Zentralbank hebt die Inflationsprognose massiv an

Die neue oberste Geldwächterin des Landes wirbt um Vertrauen, begeht dabei aber einen kommunikativen Fehler.

Istanbul Hafize Gaye Erkan will das Vertrauen der Investoren in die Türkei zurückgewinnen. Doch am Donnerstag stand die neue Chefin der türkischen Zentralbank erst einmal vor einer wenig erfreulichen Aufgabe.

Erkan musste einräumen, dass die türkische Volkswirtschaft zunächst weiter unter Druck steht, bevor es dann bald wieder besser werden soll: Die Notenbank hat die Inflationsprognose mehr als verdoppelt.

58 Prozent bis zum Jahresende lautet die Prognose, die Gouverneurin Erkan, im Juni nach den Präsidentschaftswahlen im Land neu ernannt, nun bekannt gab. Unter ihrem Vorgänger war noch die Rede von 22,3 Prozent bis Ende 2023 gewesen.

Offizielles Preisziel verfehlt

Die neuesten Prognosen zeigen demnach, dass die Türkei ihr offizielles Preisziel von fünf Prozent über einen Zeithorizont von drei Jahren verfehlen wird.