Geldpolitik Türkische Zentralbank hebt Leitzins trotz enormer Inflation nicht an

Ankara Trotz des zusätzlichen Drucks durch den Ukrainekrieg auf die ohnehin schon stark steigenden Verbraucherpreise hebt die türkische Zentralbank ihren Leitzins nicht an. Dieser werde bei 14,0 Prozent belassen, wie sie am Donnerstag mitteilte.

Die Landeswährung Lira geriet unmittelbar nach Bekanntgabe der Entscheidung erneut unter Abwertungsdruck. Nachdem sich die Lira im Handel mit dem Dollar und dem Euro in den Monaten Januar und Februar vergleichsweise stabil halten konnte, ist sie im März wieder stärker unter Druck geraten.

Allein im vergangenen Jahr hat sie mehr als 44 Prozent zum Dollar verloren, in diesem Jahr bislang weitere zehn Prozent, wodurch Importe deutlich teurer werden.

Die Inflation ist deshalb in den vergangenen Monaten in die Höhe geschnellt und markierte im Februar ein 20-Jahres-Hoch von 54,4 Prozent – auch weil die türkische Zentralbank unter dem Druck von Präsident Recep Tayyip Erdogan ihren Leitzins seit September von damals 19 Prozent auf das aktuelle Niveau gesenkt hat.

Top-Jobs des Tages Jetzt die besten Jobs finden und

per E-Mail benachrichtigt werden. Standort erkennen

Ökonomen halten dagegen Zinserhöhungen für das geeignete Gegenmittel, da dadurch beispielsweise die Lira wieder attraktiver wird. Erdogan will jedoch mit billigen Krediten die Produktion und die Exporte anschieben, was wiederum für mehr Beschäftigung sorgen soll.

Energiekosten treiben Inflation in die Höhe

Die Zentralbank betonte, dass der jüngste Inflationsanstieg zum Teil „auf steigende Energiekosten infolge des verschärften regionalen Konflikts zurückzuführen“ sei, wie es mit Blick auf den russischen Einmarsch in die Ukraine und die anhaltenden Kämpfe hieß.

Allein Lebensmittel kosteten im Februar rund 65 Prozent mehr als ein Jahr zuvor, Energie sogar teilweise noch mehr. Die Ökonomen von der US-Bank Goldman Sachs gehen davon aus, dass die Teuerungsrate im April sogar auf 60 Prozent steigen und erst im Mai/Juni mit 65 Prozent ihren Gipfel erreichen wird.

Die türkische Wirtschaft ist 2021 mit elf Prozent so stark gewachsen wie seit einem Jahrzehnt nicht mehr. Die Konjunktur steht aber wegen der hohen Inflation und der negativen Folgen des Ukraine-Kriegs etwa für den Tourismus vor einem schwierigen Jahr.

Ökonomen trauen der Türkei in diesem Jahr nur rund 3,5 Prozent Wachstum zu. Der Krieg in der Ukraine könnte etwa die wichtige Reisebranche spürbar dämpfen. Denn etwa ein Viertel der Touristen in der Türkei sind gewöhnlich Russen oder Ukrainer.

Mehr: Erste Erhöhung seit 2018: US-Notenbank leitet die Zinswende ein