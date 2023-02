Geldpolitik Überraschende Nominierung: Kazuo Ueda soll neuer Chef der Bank of Japan werden

Tokio Die Suche nach einem neuen Chef der japanischen Notenbank endet mit einer Überraschung. Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Freitag will Regierungschef Fumio Kishida den 78-jährigen Volkswirt Kazuo Ueda zum Nachfolger des bisherigen Chefs der Bank von Japan, Haruhiko Kuroda, nominieren, der im April nach zehn Jahren im Amt ausscheidet.

„Das ist eine klare Überraschung“, sagt Martin Schulz, Chefvolkswirt des Technikkonzerns Fujitsu und Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschafts- und Haushaltspolitik der japanischen Regierung. Manche Anleger und Investoren hoffen nun auf eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik. Ueda sei „zweifellos einer der bekannten geldpolitischen Experten“, sagt Schulz.

Darüber hinaus sollen Shinichi Uchida, Exekutivdirektor der Bank of Japan (BoJ), und Ryozo Himino, ehemaliger Leiter der Finanzdienstleistungsbehörde, stellvertretende Gouverneure werden. Das Spitzentrio für die Notenbankführung soll am Dienstag offiziell dem Parlament vorgestellt werden. Später sind Anhörungen und die Wahl durch die Parlamentarier geplant.

Als klarer Favorit für den Chefposten war in den vergangenen Tagen Kurodas bisheriger Stellvertreter Masayoshi Amamiya gehandelt worden. Notenbankbeobachter meinten, seine Wahl wäre ein Signal gegen eine radikale Korrektur der ultralockeren Geldpolitik.

Japans Wirtschaftszeitung „Nikkei“ berichtete, Amamiya soll das Werben der Regierung abgelehnt haben. „Es gab wohl nicht genug Übereinstimmung, wie es geldpolitisch weitergehen soll“, vermutet Volkswirt Schulz.

Die große Herausforderung für Japans neuen Notenbankchef

Die Herausforderung für den neuen Chef ist gewaltig. Naoki Kamiyama, Chefstratege des japanischen Vermögensverwalters Nikko Asset Management, erklärt: „Die japanische Notenbank hat im Januar ihre Absicht bekundet, an ihrer ultralockeren Politik festzuhalten“, berichtet er. „Dennoch wird erwartet, dass die Bank of Japan ihre lockere Politik in naher Zukunft beenden und die Zinsen anheben wird.“

Das wäre ein extremer Bruch. Kuroda steht für eine sehr expansive Geldpolitik, die nun an ihre Grenzen stößt. Nach seinem Amtsantritt im Jahr 2013 erhöhte er im Einklang mit der Wirtschaftspolitik des damaligen Ministerpräsidenten Shinzo Abe die Käufe von Japanese Government Bonds (JGBs) drastisch. So wollte er im von Deflation geplagten Land eine Inflationsrate von zwei Prozent erzwingen.

2016 führte die Zentralbank eine Zinskurvenkontrolle ein. Der Zins für zehnjährige Anleihen darf aktuell um 50 Basispunkte nach oben oder nach unten um den Nullpunkt schwanken. Der Zins für kurzfristige Anleihen liegt bei minus 0,1 Prozent.

Doch inzwischen besitzt die Notenbank mehr als 50 Prozent der Staatsschulden und stabilisiert so die Staatsverschuldung, die mehr als 250 Prozent des Bruttoinlandsprodukts beträgt. Als dann auch noch die Notenbanken in aller Welt im Kampf gegen die Inflation die Zinsen anhoben, begannen ebenso die globalen Hedgefonds gegen die Bank von Japan auf eine Wende zu wetten.

Der Druck auf den neuen Notenbankchef ist also von Beginn an groß. Izumi Devalier, Volkswirtin bei der Bank of America in Tokio, geht davon aus, „dass die neue Notenbankführung mit größeren Maßnahmen zurückhaltend sein und eine Änderung der Rahmenbedingungen bis Mitte 2024 hinauszögern wird“.

Auch Schulz erwartet Reformen, aber keinen radikalen Bruch. Die Notenbank müsse einerseits ihre ultralockere Geldpolitik langsam reformieren. Gleichzeitig müsse sie darauf achten, dass die Zinsen nicht zu stark steigen, um weder die Finanzierung des hochverschuldeten Staatshaushalts noch die weiterhin schwache Binnennachfrage zu gefährden.

Denn alle, Politiker, Unternehmer und Verbraucher, sind an eine Nullzinspolitik gewöhnt. Gleichzeitig steigen die Sozialausgaben mit dem Anteil der Rentner. Zudem will Kishida den Rüstungsetat verdoppeln, die Kinderförderung drastisch erhöhen und in erneuerbare Energien investieren. „Jeder Kandidat muss also eine komplexe Politik umsetzen“, sagt Schulz.

Dafür steht der erste Akademiker als Japans Notenbankchef

Die aktuelle Personalentscheidung Kishidas lässt die Märkte also vorerst über den künftigen Kurs rätseln. Ueda wird der erste Notenbankchef der Nachkriegszeit sein, der einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat. Noch überraschender ist, dass Kishida mit der Tradition bricht, abwechselnd einen Mann aus dem Finanzministerium und einen Notenbanker an die Spitze der Bank of Japan zu setzen.

Ueda hat stattdessen eine akademische Laufbahn eingeschlagen. Er promovierte in Wirtschaftswissenschaften am renommierten Massachusetts Institute of Technology in den USA und war Professor an der Universität Tokio, einer der wichtigsten Kaderschmieden Japans. 1998 wurde der geldpolitische Vordenker sogar in den neunköpfigen Geldpolitischen Ausschuss der Zentralbank berufen, der über die Geldpolitik des Landes entscheidet.

Als Japan damals in die Deflation abrutschte, unterstützte er die Einführung und Erhaltung der Nullzinspolitik. So stimmte er im Jahr 2000 gegen eine leichte Erhöhung des Leitzinses, die die Notenbank bald wieder zurücknehmen musste. Doch in den letzten Jahren trat er öffentlich kaum noch in Erscheinung.

Experte Schulz hat seine Analysen ausgewertet. „Mit Ueda als Gouverneur wird die Zentralbank wahrscheinlich zu einem eher akademischen, ausgewogenen Ansatz in der Geldpolitik zurückkehren“, meint er. In der Vergangenheit hat Ueda eine expansive Politik befürwortet, solange die Deflation anhält. „Er steht jedoch den Ergebnissen unkonventioneller Maßnahmen skeptisch gegenüber und unterstützt die Koordinierung der staatlichen Finanzpolitik.“

Da die expansive Geldpolitik die Wirtschaft und die Investitionen der Unternehmen derzeit nicht mehr wirksam ankurbele, könne er eine Finanzpolitik unterstützen, die Investitionen in das Wachstumspotenzial der Wirtschaft fördere, meint Schulz. „Eine solche politische Haltung, die in den USA derzeit als moderne angebotsseitige Ökonomie bezeichnet wird, könnte die Regierung veranlasst haben, ihn als nächsten Gouverneur zu wählen.“

Ein anderer Grund könnte Parteipolitik gewesen sein. Auf den ersten Blick gehört Ueda keinem der geldpolitischen Flügel an. Premier Kishida wiederum zählt zu den Konservativen, die eher auf eine Stabilisierung der hohen Verschuldung setzen. Der scheidende Notenbankchef Kuroda hingegen gehört zur Gruppe jener, die eine expansive Politik bevorzugen. Möglicherweise war Ueda deshalb ein geeigneter Kompromisskandidat.

