Geldpolitik Überraschende Nominierung: Kazuo Ueda soll wohl die Bank of Japan führen

Ueda ist einer der bekanntesten Experten in Japan. Dennoch war mit seiner Wahl nicht zu rechnen.

Tokio Die Suche nach einem neuen Chef der japanischen Notenbank endet mit einer Überraschung. Nach übereinstimmenden Medienberichten vom Freitag will Regierungschef Fumio Kishida den 78-jährigen Volkswirt Kazuo Ueda zum Nachfolger des bisherigen Chefs der Bank von Japan, Haruhiko Kuroda, nominieren, der im April nach zehn Jahren im Amt ausscheidet.

Darüber hinaus sollen Shinichi Uchida, Exekutivdirektor der Bank of Japan (BoJ), und Ryozo Himino, ehemaliger Leiter der Finanzdienstleistungsbehörde, stellvertretende Gouverneure werden. Das Spitzentrio für die Notenbankführung soll am Dienstag offiziell dem Parlament vorgestellt werden. Später sind Anhörungen und die Wahl durch die Parlamentarier geplant.

„Das ist eine klare Überraschung“, sagt Martin Schulz, Chefvolkswirt des Technikkonzerns Fujitsu und Mitglied im Sachverständigenrat für Wirtschafts- und Haushaltspolitik der japanischen Regierung. Das zeige sich auch am fast einprozentigen Anstieg des Yens.

Dies könnte ein Zeichen dafür sein, dass Anleger nun auf eine Abkehr von der ultralockeren Geldpolitik hoffen. Eine striktere Politik würde den Wert der heimischen Währung stärken.

Ueda sei „zweifellos einer der bekannten geldpolitischen Experten“, sagt Schulz. Als klarer Favorit war in den letzten Tagen aber Kurodas bisheriger Stellvertreter Masayoshi Amamiya gehandelt worden. Notenbankbeobachter meinten, dass seine Wahl ein Signal gegen eine radikale Korrektur der ultralockeren Geldpolitik sein würde.

Ueda hat einen akademischen Hintergrund

Japans Wirtschaftszeitung „Nikkei" berichtete, Amimiya soll das Werben der Regierung abgelehnt haben. „Es gab wohl nicht genug Übereinstimmung, wie es geldpolitisch weitergehen soll“, vermutet Volkswirt Schulz.

Kishidas Personalwahl lässt jedoch ad hoc keine Rückschlüsse auf die künftige Geldpolitik zu. Ueda wird der erste Notenbankchef der Nachkriegszeit sein, der einen wirtschaftswissenschaftlichen Hintergrund hat. Er hat einen Doktor der Wirtschaftswissenschaften vom renommierten Massachusetts Institute of Technology in den USA und war Professor an der angesehenen Tokio-Universität.

1998 wurde der geldpolitische Vordenker sogar in den neunköpfigen geldpolitischen Ausschuss der Notenbank berufen, der über die Geldpolitik des Landes entscheidet. Als Japan damals in die Deflation stürzte, unterstützte er die Einführung der Nullzinspolitik. Und er war ihr härtester Unterstützer. So stimmte er im Jahr 2000 gegen eine leichte Anhebung des Leitzinses, den die Notenbank tatsächlich bald zurücknehmen musste.

Mehr: Deutsche Inflation steigt im Januar wieder – Preise klettern um 8,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.